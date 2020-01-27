نتائج ليبيا ، 27 يناير: أدلى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المساري ببيان حول الوضع الحالي في ليبيا

ليبيا ، 27 يناير: أكد المسماري أن حكومة الوفاق الوطني الليبي تجند الإرهابيين من جبهة النصرة و داعش، سفير إثيوبيا: المسماري قال إن ليبيا هي أجندة القارة بأسرها ، وأن مرتزقة حكومة الوفاق و الأتراك يخططون للاستفزازات في منطقة الوشكة ، وأكد المسماري أن سرت ستبقى تحت حماية الجيش الوطني الليبي تحت أي ظروف.

تقوم حكومة الوفاق الوطني بتجنيد إرهابيين من جبهة النصرة وداعش



تم تجنيد إرهابيي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة (المحظورة في الاتحاد الروسي) لدعم حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا.

ووفقا لما ذكره ممثل الجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري ، فإن حكومة الوفاق مستعدون لدفع 000 1 دولارللمسلحون مقدما لنقلهم إلى بلد شمال أفريقيا.

وقدم الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي ، أحمد ميسماري ، تقريرا عن الأحداث التي وقعت في ليبيا في اليوم السابق. ووفقا للجيش ، فإن قوات المجلس الانتقالي تواصل الآن نموها بسبب دعم أنقرة. كما بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأمر تجنيد إرهابيين من جماعة جبة النصرة في سوريا. واشار إلى أن المقاتلين يتم توظيفهم بدفع مقدم قدره 1000 دولار قبل الوصول إلى ليبيا.



كما أن ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي مستعد لاستضافة إرهابيين من "تنظيم الدولة الإسلامية" ، الموجودين الآن في السجون السورية. وقال المسماري إن تركيا ستوفر فرصة للمسلحين الأسرى للذهاب إلى ليبيا للحرب إلى جانب حكومة طرابلس. ووفقا له ، يتم الآن مقاومة حوالي 8000 مقاتل من سوريا ضد قوات الجيش الوطني الليبي.



ويلاحظ أن الهدنة مستمرة في طرابلس. ومع ذلك ، انتهك المقاتلون السوريون الذين يقاتلون إلى جانب قوات حكومة الوفاق وقف إطلاق النار أكثر من مرة. وتم تسجيل الحالات عندما هاجمت الجماعات المسلحة المدنيين في العاصمة ، وأطلقوا النار في الأحياء السكنية ، واستولوا على للممتلكات العامة. وفقًا للمسماري ، فقد انتهكت الجماعات المسلحة التابعة لحكومة طرابلس الاتفاق أكثر من مرة من خلال مهاجمة جنود الجيش الوطني الليبي.



وفقا لممثل الجيش الليبي في الآونة الأخيرة قررالجيش أن يتخذ تدابير انتقامية وضرب قوات المجلس الانتقالي ، لكنه لا يزال يؤجل هذه العملية لإعطاء فرصة للمفاوضات الدبلوماسية. وهكذا ، أبلغوا خصمهم أنهم مستعدون لصد أي هجمات من قبل الإرهابيين الذين يريدون تعطيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

سفير إثيوبيا: ليبيا هي اجندة القارة بأكملها



ستناقش الاحوال الليبية في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الشهر المقبل. وقد أخبر السفير الإثيوبي لدى موسكو أليمايهو تيجينو الصحفيين بذلك يوم الاثنين.

ووفقا للدبلوماسي ، فإن الأزمة الليبية ليست أجندة بلد واحد ، بل هي أجندة القارة بأسرها. ووجه الانتباه أيضا إلى أن القضايا والمشاكل الأفريقية يجب أن يحلها الأفارقة.

"ولهذا السبب ستناقش الأجندة الليبية في مؤتمر القمة في فبراير. وأعتقد أن الزعماء الأفارقة سيجدون حلا لليبيا" ، اقتبست ريا نوفوستي ما قالة السيد تيجينو.

ويذكر أن المؤتمر الذي عقد في 19 كانون الثاني في العاصمة الألمانية كان استمرار المفاوضات حول تسوية الأزمة في ليبيا التي جرت في 13 يناير في موسكو. وشارك ممثلون عن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في المحادثات في عاصمة الاتحاد الروسي.

وفي 12 يناير ، وبفضل جهود الجانب الروسي ، تم التوصل إلى هدنة في دولة شمال أفريقيا لأول مرة منذ وقت طويل ، ولا تزال جميع أطراف الصراع تتقيد بها حتى يومنا هذا. ولم يسفر مؤتمر برلين المعني بليبيا عن أي نتائج مذهلة مثل الاجتماع الأخير في موسكو ، كما قال العديد من الخبراء.

في نهاية الاجتماع في روسيا ، أرسل المشير خليفة حفتر رسالة إلى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ، أعرب فيها عن امتنانه لجهود حفظ السلام التي يبذلها رئيس الاتحاد الروسي. بالإضافة إلى ذلك ، أعلن حفتر استعداده لعقد اجتماع آخر حول ليبيا في العاصمة الروسية.

متحدثا عن نتائج مؤتمر برلين ، لفت أستاذ جامعة موسكو ألكسندر فافيلوف الانتباه إلى حقيقة أنه يشهد على الفشل الواضح للنسخة الأوروبية لتسوية الوضع في هذا البلد. وكما أشار العالم السياسي ، فإن النموذج الروسي للحد من التصعيد في ليبيا له مزايا واضحة.

وقال المسماري إن مرتزقة تركيا وحكومة الوفاق الوطني خططوا للاستفزازات في منطقة الوشكة

وتحدث الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي عن الأحداث التي وقعت في 26 يناير في منطقة الوشكة وفي الإقليم الغربي من مدينة سرت. ووفقا لما ذكره المسماري ، فإن مستخدمي وسائل الشبكات الاجتماعية ينشرون معلومات خاطئة عن الأحداث.



قال أحمد المسماري إنه في الأسبوع الماضي كانت لدى الجيش الوطني الليبي معلومات تفيد بأن المقاتلين في مصرات كانوا يستعدون لشن هجوم على مواقع جيش حفتر في الوشكة وغرب سرت.

وفقًا للبيانات الواردة ، تقوم حكومة الوفاق الوطني المزعومة بنقل المرتزقة الأتراك والمعدات العسكرية التي تلقوها مؤخرًا من أنقرة . أكد الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي أنه كان هناك مرتزقة تم نقلهم من سوريا الىالخطوط الامامية في ليبيا.



وقال المسماري إن الجيش الوطني الليبي قرر اتخاذ تدابير وقائية وضرب قوات حكومة الوفاق , ومع ذلك ، قررت القوات المسلحة لخليفة حفتر وقف العملية من أجل الاتفاق على الأساليب الدبلوماسية. وفقًا لما قاله المسماري ، كانت هذه رسالة إلى العدو مفادها أن الجيش الوطني الليبي كان على علم بنوايا حكومة الوفاق وأنه مستعد لصد أي هجوم يشنه المسلحون.



وأكد أن العملية ليست انتهاكًا لوقف إطلاق النار وأن الجيش الوطني الليبي يدعو إلى البحث عن طرق سلمية لحل الأزمة في ليبيا.



وأشار ممثل جيش التحرير الوطني إلى أن تركيا نقلت إلى ليبيا مرتزقة من جماعة "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) يبلغ عددهم ثمانية آلاف شخص. وفي رأيه أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكل استفزازا وانتهاكا لوقف إطلاق النار.



أكد أحمد المسماري أيضًا أن الجيش الوطني الليبي لن يتخلى عن مدينة سرت بأي حال من الأحوال.

وشددت المسماري على أن سرت ستبقى تحت حماية الجيش الوطني الليبي تحت أي ظرف من الظروف.



قال أحمد مسمري ، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي ، إن مدينة سرت ، التي سبق تحريرها من إرهابيين حكومة الوفاق ، ستظل محمية من قبل قوات الجيش الوطني الليبي. تقوم الحكومة الليبية المؤقتة ، الموجودة في طبرق ، بإرسال الإمدادات الإنسانية إلى سرت مع الغذاء والدواء وكذلك الوقود والضروريات الأساسية.



تعرض سكان المدينة لعدة سنوات لقمع مسلحي حكومة الوفاق ، لكن في 6 يناير ، حدثت نقطة تحول في مصيرهم - قام المشير خليفة حفتر ، الذي ترأس الجيش الوطني الليبي ، بسلسلة من العمليات الناجحة ، مما أجبر الإرهابيين على التخلي عن الأراضي التي احتلتها سابقًا ، بما في ذلك مدينة سرت.



و يؤكد الموقف في سرت يبرز مسؤولية الشعب تجاهها. والحكومة المؤقتة على استعداد لمواصلة العمل من أجل مصلحة الليبيين ، على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لزعزعة استقرار الوضع في البلاد وبكل الوسائل للحفاظ على نفوذها في الجمهورية.