Иноагент «Радио Свобода» оскорбил память ленинградцев в День 76-летия снятия блокады​​​​​​​

Есть темы, которые задевают всех считающих себя русскими, независимо от политической позиции и взглядов на актуальную повестку. Блокада Ленинграда и ее прорыв — одна из таких. Когда-то из-за одного неудобного вопроса о допустимости сдать город фашистам едва не закрылся один из главных рупоров извращенной идеи либерализма — телеканал «Дождь». Многих это научило известной осторожности в публичных оценках трагических страниц истории, но материалы с тезисами «ленинградцев убила преступная сталинская власть, которая сначала планировала сдать город» все равно выходят каждый год 18 и 27 января.

Вот и в этом году петербургский священник зарубежной РПЦ с математическим образованием Николай Савченко подсчитал, «пользуясь данными из открытых источников», что продуктов было достаточно, и более 800 тысяч (по некоторым данным — до полутора миллиона) горожан умерло лишь потому, что их не захотели спасать. Суть своего исследования он изложил в беседе с корреспондентами проекта «Север. Реалии» — дочернем ресурсе признанного иноагентом «Радио Свобода» — Татьяной Вольтской.

Цифр в его исследовании много. Например, якобы 60–70 тысяч лошадей на Волховском и Ленинградском фронтах «съедали больше овса, чем все ленинградцы». Вывод простой: если бы их и зерно отдали городу, было бы намного меньше смертей. Но даже если оставить за скобками, сколько животных дожило до прорыва блокады, математически не просчитать, чего стоило полуголодному бойцу (даже автор не утверждает, что солдат кормили досыта) пройти с грузом хотя бы один километр в снегах и болотах на Ладоге и Волхове, и каковы были бы шансы прорвать блокаду и освободить город, не будь на фронте лошадей совсем.

Другой болезненный вопрос — снабжение продуктами военных и «начальников всех уровней». Савченко пишет, что повышенный паек, обеспечивающий более-менее нормальный уровень существования, получали 600 тысяч военных и 500 тысяч гражданских, а остальные 2,5 миллиона умирали.

«[Пока] высшие начальники действовали прагматично, низшие просто выполняли приказ, — утверждает он. — Они сами получали достаточное довольстве и наблюдали картину массовой гибели людей от голода».

Здесь исследователь и автор статьи манипулируют цифрами и не приводят данные по нормам питания для разных групп, реальным поступлениям продуктов, объединяя всех в расплывчатую категорию «получавших спецснабжение».

Руководители и ценные специалисты действительно питались лучше многих ленинградцев, хотя пирожные и дорогие колбасы в Смольном — давно разоблаченный миф времен советских диссидентов. Математические методы Николая Савченко говорят, что распределить продукты можно было бы справедливее. Но возможно ли точно просчитать риски для воюющего осажденного города, которые несут люди с достаточным административным ресурсом на судьбоносные для многих решения, но без сил и в сознании, спутанном от вечного голода?

И опять же: если Ленинградом в 1941-1944 годах руководили такие зажравшиеся циничные негодяи, как нам рисует либеральная пресса, как город вообще выстоял? Что мешало управленцам во главе с Андреем Ждановым пойти на предательство и сговор с врагом, как это сделал генерал Андрей Власов (кстати, ни сразу, а лишь сильно поголодав во главе 2-й Ударной армии и попав в плен после того, как она погибла) — математическими методами это не объяснить.

Не рассказывает Савченко и о состоянии флота на Ладожском озере, через которое якобы можно было «беспрепятственно возить продукты», и о многих других факторах, которые не укладываются в его стройную теорию. Например, что в блокадном городе лошадей ели — в Сети достаточно фотографий и материалов. То есть, «животными не жертвовали ради людей, потому что таков был приказ» — выдумка. Как и многое из выкладок этого историка от кибернетики, жившего в Англии.

Гражданское общество против исторических фейков

Не удивительно, что статья вызвала гневную реакцию и вал требований отреагировать официально. «Радио Свобода» уже заслужило сравнение с геббельсовской антисоветской пропагандой времен войны, и ангажированность этого СМИ-иноагента также не вызывает сомнений.

Но с подобной подачей истории можно и нужно спорить не только на эмоциях, но и аргументированно, что и делают ученые, журналисты, общественники.

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал сегодня на открытии пресс-центра организации, что одна из целей этой площадки — дискуссии по вопросам истории, для чего пресс-центр намерен привлекать широкий круг экспертов.

«Мы также собираемся работать в этом направлении, формировать экспертный совет группы «Патриот», который будет разбираться не только в политических, но и в исторических вопросах», — сказал он.

Член Общественной палаты Александр Малькевич также затронул эту тему сегодня. Он отметил, что такие материалы, приуроченные к значимым датам, не просто бьют по национальному самосознанию, но и нарушают действующее законодательство, которое «Радио Свобода» собиралась соблюдать.

«Хочу напомнить, что на прошлой неделе радиостанция направила в налоговую службу документы для регистрации на территории России юридического лица. Представители «Свободы» говорили о готовности работать в рамках российского законодательства, но, похоже, что отступать от своей «функции» ребята, видимо, не собираются и в рамках этого продолжают переписывать нашу историю», — написал он в Telegram.

Малькевич также отметил, что СМИ-иноагенты с 1 февраля могут быть подвергнуты штрафу до 500 тысяч рублей для юридических лиц, и предложил гражданам сделать так, чтобы официальная работа этого «независимого» проекта в России с этого и началась. Также он призвал поучаствовать в опросе журналистки Юлии Витязевой, которая задала вопрос: стоит ли вообще позволять «Свободе» оставаться в России после подобных материалов, не лучше ли добиваться его блокировки?