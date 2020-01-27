Аббас отказался беседовать с Трампом по телефону

Газа, 27 января. Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался поговорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот объявил о скором оглашении плана по ближневосточному урегулированию. Об этом сообщает информагентство Al-Watan Voice со ссылкой на члена исполкома Организации освобождения Палестины Ахмада Мадждалани.

Мадждалани заявил, что Палестина не ведет никаких переговоров с американской администрацией, Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом.

Напомним, 24 января Трамп заявил, что собирается огласить план ближневосточного регулирования до запланированного на 28 января визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, передавал RT. По его словам, американские власти «коротко» обсуждали с палестинцами план урегулирования и планируют продолжить обсуждение «через какое-то время». Президент США назвал план великолепным и выразил уверенность в том, что он «на самом деле сработает».

Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трех лет назад. Публикация документа несколько раз откладывалась. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.

Комментируя заявление Трампа, член комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков усомнился, что США смогут урегулировать хоть один конфликт на Ближнем Востоке. Цеков напомнил, что Израиль является главным союзником США на Ближнем Востоке, и Трамп неоднократно показывал поддержку Тель-Авиву. Сенатор допустил, что анонсированный план будет включать уступки Палестине, но «вероятность этого невелика».

Позиции США на Ближнем Востоке резко ослабли в начале года, когда американская сторона по приказу Трампа убила прилетевшего с визитом в Ирак командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. На сегодняшний день уже три страны требуют, чтобы американские войска покинули регион: Сирия, Иран и Ирак.