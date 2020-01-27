Главу ЖСК Арчибасова застрелили в центре Новосибирска

Новосибирск, 27 января. Председатель жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олег Арчибасов скончался от полученного в Новосибирске огнестрельного ранения. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.

По словам правоохранителей, тело мужчины нашли утром в понедельник в центре города. Неизвестный застрелил главу ЖСК недалеко от его офиса, на улице Каменской. Рядом расположен вход на территорию средней общеобразовательной школы.

«Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время полиция разыскивает преступника и пытается восстановить полную картину произошедшего.

Ранее в Сети появились видеозаписи с камер наружного наблюдения, на кадрах которых запечатлена стрельба в одном из дворов Нижневартовска. Мужчина открыл огонь из автомата по автомобилям, рядом с которыми находились люди. Правоохранители возбудили уголовное дело.