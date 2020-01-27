Боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии при содействии «Белых касок»

Москва, 27 января. Боевики террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при содействии псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с применением химического оружия в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.

В ЦПВС отметили, что существует угроза проведения провокаций с использованием отравляющих веществ на территории Идлибской зоны деэскалации. Местные жители и задержанные участники вооруженных формирований сообщили, что представители «Белых касок» доставили в регион химвещества.

«В населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор», ― говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦПВС сообщили, что боевики складируют отравляющие вещества на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб в Идлибе. В пунктах Акрабат и Сальхаб работают лаборатории, где осуществляется синтез отравляющих веществ.

В Центре подчеркнули, что очередная провокация боевиков и «Белых касок» имеет своей целью обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения.

Псевдогуманитарная организация «Белые каски» заявила своей целью «спасение мирного населения в зонах боевых действий», за что получила серьезную поддержку на Западе. Однако в реальности «спасение» сводится к тому, что «белокасочники» устраивают провокации.

«Белые каски» распространили фейк о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Ложные данные были использованы в качестве предлога для нанесения ударов по Дамаску силами США и их союзников. Однако представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование и не нашли в Думе следов химоружия.

В январе Россия передала в ООН доказательства фальсификации химатаки, которая якобы произошла в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. В частности, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев обнародовал показания 15 очевидцев, находившихся в больнице, 10 жителей дома, где были найдены тела, а также 300 человек, находившихся в радиусе километра от места предполагаемого происшествия.