Сирия, 28 января. САА зачистила от джихадистов новые территории в зоне «Большого Идлиба». Курдские боевики возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Хасаке. Боевики «Нусры»*** не выпускают сирийцев из оккупированных районов в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: патрулировали район города Тель-Тамр в северной части Хасаки; совместно с ВВС Сирии оказывали поддержку САА в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили ряд населенных пунктов в районе Маарет ан-Нумана в Идлибе; перекрыли пути снабжения боевиков в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: публиковала сообщения о потерях САА к западу от Алеппо; препятствует выходу сирийцев в освобожденные САА районы Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на группу курдских боевиков в Абу-Хашабе на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Соединенные Штаты: готовятся к строительству еще одной военной базы к северо-востоку от Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливали позиции курдских радикалов на севере Алеппо; приступили к возведению стены вблизи границы между Раккой и Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: задействовали саперов в Аль-Бусейре в провинции Дейр-эз-Зора; подверглись атаке неизвестных северо-западнее Ракки; арестовали нескольких человек в городе Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре; возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Хасаке.

Провинция Алеппо

В западной части провинции в минувшие сутки продолжились стычки на линии разграничения сил правительственных подразделений и джихадистов вооруженной оппозиции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), инициаторами столкновений являются боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне формирований. Под ударом оказался район Буют аль-Махана. Исламисты утверждали, что во время обстрела погибли около десяти проасадовских бойцов. Кроме того, оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) публиковал данные о потерях Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в военной технике, которые, однако, не были официально подтверждены.

На севере Алеппо фиксировались боестолкновения между курдскими радикалами и протурецкими силами. Сообщалось о перестрелках в районе Тель-Рифата на окраинах населенных пунктов Мараназ, Аль-Маликия и Шаваригхат аль-Арсе. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.

Информагентство SANA News сообщало о том, что исламисты приступили к подготовке провокации с использованием химоружия в Алеппо. Предполагается, что помощь в фабриковке фактов боевикам окажут сотрудники псевдогуманитарного формирования «Белые каски».

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели обыски в жилых домах в городе Аль-Хаваидж. Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) передавал, что результатом рейдов стал арест ряда мирных жителей по подозрению в связях с ИГ1, а также конфискация их оружия.

Военный источник в Twitter (RojavaNetwork) сообщал о том, что в районе города Аль-Бусейра на юго-востоке провинции прошли работы по зачистке территории от СВУ и мин, оставленных террористами «Исламского государства». О результатах проведенных мероприятий до сих пор ничего неизвестно. Напомним, несмотря на то, что «демократические силы» ранее заявляли о взятии населенного пункта, здесь все еще наблюдаются вылазки террористов «Исламского государства». Более того, ранее поступали сведения о том, что джихадисты терроризируют население, требуя выплаты «заката» (исламский налог на имущество).

Во второй половине дня группа неизвестных организовала нападение на курдских боевиков в районе города Абу-Хашаб. Twitter-канал (AdamHasakah4) передавал, что вылазка обернулась гибелью двух членов запрещенной во многих странах группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), один из которых оказался несовершеннолетним. Предполагалось, что ребенок попал в ряды РПК в рамках насильственной вербовки.

Провинция Идлиб

В течение дня не прекращались боестолкновения в южных районах Идлиба. По данным военного источника в сети Twitter (anasanas84), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) выбили исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 и выступающих на ее стороне формирований из населенных пунктов Маар-Шурин, Бабила, Тель аш-Шейх, Аль-Гадфа, Ад-Дана, Маасран, Хан ас-Сабль, Мазиян, Суами и Вади аль-Дейф, расчистив путь к стратегическому городу Маарет ан-Нуман. Перестрелки отмечались также в районе деревень Кафр-Ума, Мастума и Мсейбин. На стороне правительственных войск работали ВКС России и ВВС Сирии. Telegram-канал (Ebaa0News) сообщал о том, что боевики предпринимали попытки вернуть утраченные поселения, однако преуспеть на данном направлении им не удалось.

Помимо прочего, силам САР удалось перекрыть движение вдоль шоссе М-5, в результате чего боевики оказались отрезаны от своих путей снабжения, пролегающих в этом районе. Лишившись доступа к линиям поставок, исламисты покинули поселения вдоль трассы.

Поступали данные о том, что боевики «Джебхат ан-Нусры» не перестают чинить препятствия сирийцам, желающим перебраться на контролируемые войсками САР территории. Новостное агентство SANA News сообщало о том, что исламисты перекрыли пути к гумкоридорам, располагающимся в районе Абу-Духура, Аль-Хадера и Аль-Хубейта.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что турецкие военные приступили к строительству стены на границе между Раккой и Алеппо. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (qstreetjournal). Предполагается, что таким образом Анкара стремится снизить напряженность на линии разграничения сил с курдскими бандформированиями, члены которых регулярно провоцируют стычки с ВС Турции и их союзниками.

Тем временем северо-западнее административного центра региона у перекрестка Ас-Сукура было совершено нападение на опорный пункт так называемой милиции курдов «Асайиш». Twitter-канал (alkhabour21) передает, что в результате атаки был убит один из курдских боевиков.

К вечеру поступила информация о предотвращении налета курдских боевиков на жилые дома в районе города Тель-Абьяд. По данным информагентства Yeni Safak, турецкие военные провели спецоперацию, в ходе которой удалось выявить подпольную ячейку Рабочей партии Курдистана (РПК), члены которой готовились к проведению вылазки.

Провинция Хасака

Соединенные Штаты продолжили укреплять свои позиции в Северной Хасаке, готовясь к размещению еще одного военного объекта. Новостной портал Euphrates Post сообщал о том, что Вашингтон выкупил участок земли у населенного пункта Тель-Брак за сто тысяч долларов. По словам очевидцев, здесь будет построена очередная база.

Поступали данные о том, что российские ВКС провели вылеты в районе города Тель-Тамр. По информации Twitter-канала (Delilsouleman), с вертолета ВКС РФ осуществлялось наблюдение за американским военным конвоем, патрулировавшим эту территорию.

Информагентство Our Syria сообщало об участившихся случаях незаконных арестов сирийцев в Хасаке в рамках принудительной мобилизации. Так, множество мирных жителей были взяты под стражу в городе Аш-Шаддади, а также в окрестных районах административного центра провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.