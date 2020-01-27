Ходченкова привела фанатов в восторг снимком в нижнем белье

Москва, 27 января. Известная российская актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором запечатлена в одном нижнем белье.

В социальной сети Instagram заслуженная артистка России опубликовала кадр с фотосессии, причем весьма необычный. Фигура кинозвезды, которая позирует на подоконнике, видна только через дисплей фотоаппарата, из-за чего изображение мелкое и немного размытое.

Фанаты пришли в восторг от такого творческого подхода. В многочисленных комментариях они отметили спортивное тело 37-летней актрисы, ее изящество и красоту.

«Настоящая эстетика», — комментирует darya_korablina_.

Как отмечает «Утро.ру», на странице звезды в социальной сети все чаще в последнее время стали появляться снимки из спортивного зала. Ходченкова несколько лет назад решила заняться танцами на пилоне и, судя по ее отличной форме, добилась впечатляющих результатов. Например, в декабре звезда удивила подписчиков весьма неплохой растяжкой в вертикальном шпагате.

Ранее свою идеальную фигуру продемонстрировала популярная певица и актриса Вера Брежнева. Вместе с Ходченковой они в свое время снялись в романтической комедии «Любовь в большом городе». Звезда приняла участие в фотосессии бренда Etam — для съемки она примерила спортивное белье с черными леггинсами и укороченным топом.