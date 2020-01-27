Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Санкт-Петербург, 27 января. Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор Константину Котову. Об этом сказано в определении суда.

«Судебные решения по делу Котова Константина Александровича […] подлежат пересмотру в установленном порядке», — говорится в документе.

В определении суда отмечается, что решение по делу Котова было принято на основании статьи 212 УК РФ в истолковании, которое расходится с ее конституционно-правовым смыслом.

Константин Котов был признан виновным по статье 212.1 УК РФ за многократное нарушение закона на митингах и приговорен к четырем годам колонии.