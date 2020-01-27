Сирия, 27 января. Почти 900 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании. Пять террористов РПК были задержаны в районе Тель-Абьяда в Северной Ракке. ЦПВС РФ обеспечил доставку двух гуманитарных грузов на север САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали более трех гектаров территории в Даръа и Дамаске; ведут перестрелки с боевиками в южной части Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: заявляет о потерях САА на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам турецкой артиллерии в северной части Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали пять террористов РПК, готовивших вылазку в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку 1300 наборов с продовольствием в Ракку и Хасаку.

Провинция Алеппо

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают обмениваться ударами с боевиками вооруженной оппозиции. Согласно информации оппозиционного военного источника в сети Twitter (AlwataniaTahrer), исламисты уничтожили противотанковую установку сил САР в районе высоты Тель-Мута. Кроме того, подконтрольный боевикам медиапортал Masar Press Agemcy сообщает о потерях правительственных сил в технике поблизости от населенного пункта Хан-Туман. Напомним, джихадисты и ранее публиковали подобные сообщения, которые, однако, не получили официального подтверждения.

Провинция Даръа

Официальный Facebook-канал Минобороны РФ (mod.mil.rus) опубликовал представленную российским Центром по примирению враждующих сторон информацию о количестве сирийцев, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) за последние сутки. Согласно полученным данным, 244 человека прибыли из Ливана, перебравшись через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 633 беженца пересекли границу с Иорданией через пограничный переход «Насиб».

В провинции продолжились работы по зачистке местности от следов военного присутствия джихадистов. По сведениям ЦПВС, инженерные подразделения провели новый этап подрывных работ в городе Земрин в Даръа, а также в окрестностях Дамаска. В общей сложности удалось обезвредить более трех гектаров территории.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты в Южном Идлибе. Вертолеты ВВС САР атакуют зоны дислокации боевиков на окраине населенного пункта Хан ас-Сабль, о зачистке которого стало известно ранее. В то же время российская авиация наносит удары по укрепрайонам радикалов поблизости от города Серакиб. Сведения о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Связанные с боевиками источники тем временем публикуют неподтвержденные данные о гибели бойцов проправительственных отрядов недалеко от города Хиш.

Провинция Ракка

Информационное агентство Yeni Safak сообщает о том, что военнослужащим турецких вооруженных сил удалось предотвратить налет курдских боевиков в приграничном районе. Как минимум пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней формирований были арестованы во время спецоперации вблизи Тель-Абьяда. Отмечается, что курдские радикалы действовали подпольно, готовя нападения на жилые дома. У преступников были изъяты оружие, боеприпасы и документы, подтверждающие их связь с РПК.

Напомним, территории у сирийско-турецкой границы перешли под контроль поддерживаемых Анкарой формирований в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября прошлого года, тем не менее радикальные бандгруппы курдов до сих пор продолжают препятствовать восстановлению мирной жизни в этом районе.

Провинция Хасака

Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении двух гуманитарных акций в Северной Сирии. Гумконвои прибыли в деревню Антария в Хасаке и в населенный пункт Мазраат-Хамма аль-Аббас в Ракке. Всего среди мирных жителей были распределены 1300 наборов с продовольствием общим весом почти в пять тонн.

Между тем поступают сообщения о новых стычках на линии разграничения сил курдских радикалов и союзников Турции. Военный источник в сети Twitter (qstreetjournal) сообщает о том, что турецкая артиллерия открыла огонь по военным объектам Отрядов народной самообороны (YPG) на подступах к населенным пунктам Хармла и Тель-Хармал, находящимся недалеко от города Абу Расин на северо-западе провинции.