Комиссия по помилованию единогласно приняла решение в отношении задержанной в РФ Иссахар

Красногорск, 27 января. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство гражданки США и Израиля Наамы Иссахар об отмене наказания. Об этом сообщила зампредседателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

По словам омбудсмена, в официальном прошении о помиловании израильтянка частично признала, что провозила с собой наркотики для личного пользования. Исходя из этого, в комиссии не нашли в контрабанде запрещенных веществ умысла.

«Соответственно, комиссия, рассмотрев характеристику, характеристика положительная, приняла решение о том, чтобы удовлетворить это ходатайство о помиловании», — сообщила она.

Семенова отметила, что акт протокола о прошении помилования был подписан членами комиссии единогласно. Во вторник, 28 января, документ поступит на подписание губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», когда она делала пересадку на маршруте Дели — Тель-Авив, напоминает РИАМО. При девушке было обнаружено порядка 10 граммов гашиша. В России Иссахар предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и осудили на 7,5 лет колонии общего режима. Она призналась, что хранила вещество для себя и все обвинения в контрабанде категорически отрицала.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направлял президенту РФ Владимиру Путину официальную просьбу о помиловании девушки, однако процесс не был запушен. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее объяснил, что это связано с тонкостями законодательства, согласно которым осужденная должна лично обратиться с ходатайством к президенту.

После этого девушка обсудила вопрос с адвокатами и обратилась к Путину с просьбой о помиловании 26 января, передает «Царьград».