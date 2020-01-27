Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса

Москва, 27 января. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил разработать план профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Премьер-министр провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждались меры по профилактике и предупреждению распространения болезни. Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу, в состав которого вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Премьер-министр отдельно поручил Роспотребнадзору разработать план по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. К настоящему моменту количество зараженных превышает 2,8 тысячи человек, более 80 скончались. Кроме того, случаи заражения китайским коронавирусом были зафиксированы в Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что источником эпидемии стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. По мнению исследователей, первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.