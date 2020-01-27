Конституционный суд Украины отказал в рассмотрении закона о статусе Донбасса

Киев, 27 января. Конституционный суд Украины (КСУ) отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства», ― сказано в сообщении инстанции.

Обращение 53 депутатов Верховной рады было подано 19 июля 2019 года. Парламентарии просили пересмотреть три закона, касающихся статуса Донбасса. Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действует с 2014 года, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский продлил действие закона еще на год.

Согласно закону, положения о статусе Донбасса должны вступить в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях демократических выборов. Однако в настоящий момент закон фактически заморожен, так как в него внесены поправки, противоречащие Минским соглашениям.

Ранее Зеленский отозвал предложенный им проект поправок в конституцию страны в части децентрализации, отметив, что он нуждается в доработке. Дальнейшую судьбу законопроекта обсудили в Офисе главы государства. В Раде анонсировали разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.