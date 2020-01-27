Пушков назвал три варианта развития событий для российской делегации в ПАСЕ

Москва, 27 января. Российская делегация заявила о возможном выходе из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после решения о пересмотре ее полномочий. Сенатор Алексей Пушков назвал три варианта развития событий.

Ранее представители стран Прибалтики, Грузии и Украины потребовали оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ. Комитет по мониторингу должен теперь подготовить доклад со своими рекомендациями.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике, перед российской делегацией открыты несколько путей. Согласно первому варианту, комитет решит рекомендовать ПАСЕ не ограничивать полномочия. Согласно второму, будут восстановлены прежние санкции. Однако, по мнению Пушкова, такой исход маловероятен, ведь в прошлый раз, в 2014 году, случился острейший кризис в организации.

Сенатор считает, что комитет также может предложить введение второстепенных санкций. Тогда делегации из России запретят участвовать в некоторых формах деятельности ПАСЕ.

«В худшем варианте мы вернемся к ситуации кризиса 2014–2015 годов. Но мое личное мнение, что так далеко ПАСЕ не зайдет», — цитирует его «ПолитЭксперт».

Отвечая на вопрос о вероятном выходе России из ПАСЕ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что окончательное решение все же остается за делегацией.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, однако только ужесточала антироссийские санкции. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на утверждение своих полномочий.

В конце июня 2019 года участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая полностью подтвердила полномочия российской делегации в организации. В конце августа ныне бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.