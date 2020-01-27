Донбасс сегодня: солдат ВСУ обстрелял своих, в ЛНР рассказали об иностранцах в зоне ООС

Донбасс, 27 января. Украинский солдат стрелял по своим сослуживцам. Командир роты ВСУ избил комбата и сбежал из части. Иностранные издания работают в зоне ООС, снимая заказные сюжеты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки украинские силовики открывали огонь семь раз по территории Донецкой Народной Республики и один раз — по территории Луганской Народной Республики. По селу Смелое в ЛНР огонь велся из гранатометов. При обстрелах Горловки, Старомихайловки, Коминтерново и других населенных пунктов ДНР применялись боевые машины пехоты, бронетранспортеры, 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Военнослужащий ВСУ открыл огонь по сослуживцам

Как рассказали в Народной милиции ДНР, разведка зафиксировала рядом с селом Березовое, где располагаются позиции 128-й бригады ВСУ, беспорядочные действия одного из солдат, который открыл огонь по своим сослуживцам. Боевые товарищи агрессивно настроенного силовика попытались забрать у него оружие, при этом один из них был ранен. Установлено, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Командование бригады было вынуждено сменить всю группу солдат, несших боевое дежурство на передовых в указанном районе. Происшествие расследует военная прокуратура. Командир бригады заинтересован в сокрытии истинных причин перестрелки и пытается уговорить раненого солдата дать показания о вражеском обстреле. Пострадавшему обещана материальная компенсация за ложные сведения.

Еще один нестандартный случай произошел в 56-й бригаде ВСУ, где старший сержант собирал самодельное взрывное устройство, находясь на опорном пункте. Запал к гранате сдетонировал, и она взорвалась в руке военнослужащего. С целью сокрытия происшествия раненого в больницу доставили как гражданское лицо.

Командир роты ВСУ избил комбата и сбежал

По информации военных Луганского армейского корпуса, в 59-й бригаде ВСУ дезертировал командир роты. Офицерский состав 11-го батальона устроил вечеринку с распитием спиртных напитков. После многочисленных возлияний между сослуживцами произошел конфликт, в результате которого командир роты избил командира батальона. Осознав, что совершил наказуемое правонарушение, ротный подался в бега с территории части.

В районе расположения 72-й бригады ВСУ отмечен очередной факт подрыва военнослужащего на украинской мине вблизи села Катериновка Луганской области. Раненый в тяжелом состоянии находится в больнице. Вышестоящему руководству доложили, что солдат пострадал от снаряда ЛНР во время обстрела.

Коммунист рассказал, как иностранные журналисты снимают заказные сюжеты

Новой интересной информацией с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным «Коммунист». Он рассказал, что, по имеющейся в его распоряжении информации, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» (зона ответственности — Луганская область) в последнее время часто присутствуют представители зарубежных средств массовой информации. Зачастую они являются сотрудниками разведки стран — членов НАТО.

Во второй декаде января замечен журналист издания Der Spiegel. Приблизительно в это же время в районе населенного пункта Трехизбенка жителей села и природные пейзажи фотографировал гражданин Польши — некий Ян Анджей Юрчак. Местному населению он представлялся как польский журналист.

С 13 по 18 января корреспондент французского информационного агентства France-Presse рядом с передовыми позициями украинской армии готовил материалы, которые могли бы доказать якобы нарушения Народной милицией ЛНР минских договоренностей. Постановочные обстрелы журналистам обеспечивали командиры украинских подразделений.

Ну и напоследок стоит отметить продолжающуюся работу группы журналистов из американского Associated Press, которые снимают видеосюжеты и днем, и ночью, начиная с 12 января. Как уже известно, заказные картинки зарубежным изданиям создают своими провокационными обстрелами командиры бригад ВСУ. В частности, активно сотрудничает с иностранцами командир 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Брыжинский.