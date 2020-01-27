Крупнейшая распродажа «Киберпонедельник» стартовала в России

Москва, 27 января. Ежегодная онлайн-распродажа «Киберпонедельник» стартовала в понедельник, 27 января. Участие в российской «черной пятнице» принимают десятки интернет-магазинов.

В понедельник ряд крупных онлайн-площадок, брендов и торговых сетей снизили цены на товары в рамках акции «Киберпонедельник». Акция продлится до 29 января, однако многие продавцы объявили неделю скидок ― до 2 февраля.

Самым ходовым товаром в «Киберпонедельник» традиционно становятся смартфоны и аксессуары к ним. В этом году гаджеты Apple можно будет приобрести с выгодой до 11 тысяч рублей. Также в акции принимают участие Samsung, Nokia, Huawei, Xiaomi и другие товары, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Одними из главных участников акции «Киберпонедельник» стали крупные онлайн-магазины техники. Скидки объявили торговые сети, а также ведущие бренды. Полный список магазинов, участвующих в «Киберпонедельнике-2020», опубликован на сайте акции.