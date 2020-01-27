Армия Сирии вплотную приблизилась к форпосту боевиков в Маарет ан-Нумане

Дамаск, 27 января. Подразделения Сирийской арабской армии освободили от террористов несколько населенных пунктов в провинции Идлиб.

Правительственные войска Сирии взяли под свой контроль населенные пункты Маар-Шурин, Бабила, Маасран, Тель аш-Шейх, Аль-Гадфа, Ад-Дана и Вади аль-Дейф на востоке провинции Идлиб. Кроме того, сирийским военным удалось взять под контроль стратегическую трассу М5, которая использовалась боевиками для доставки боеприпасов.

К настоящему моменту сирийские войска находятся на подступах к городу Маарет ан-Нуман, который расположен на юге провинции Идлиб. По данным военных источников, боевики начали покидать Маарет ан-Нуман.

Напомним, сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе 16 января. Поводом послужил нарушенный террористами режим перемирия. Несмотря на договоренности, заключенные между РФ и Турцией, боевики и террористические группировки продолжали обстрелы жилых кварталов в провинции Идлиб.