Лавров указал главе МИД Турции на нарушения боевиками перемирия в Идлибе

Москва, 27 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе переговоров министры обсудили процесс мирного урегулирования конфликта в Сирии. Лавров указал на факты нарушений перемирия незаконными вооруженными формированиями, которые находятся на территории Идлибской зоны деэскалации.

«С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе последней встречи президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации с 12 января. 15 января боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе. Террористы обстреляли окраины города Алеппо, а также атаковали позиции сирийской армии на нескольких участках фронта в провинции Идлиб. 16 января подразделения Сирийской арабской армии были вынуждены возобновить боевые действия против боевиков.