Комков назвал «рудиментом» статью Конституции РФ о заслушивании речей иностранных лидеров

Москва, 27 января. Статья Конституции РФ о том, что весь парламент должен заслушивать речи иностранных лидеров, должна быть исключена из основного закона страны. Такое мнение выразил член Общественной палаты Константин Комков.

В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ. Обсуждалась инициатива внести изменения в статью действующего основного закона, предусматривающую возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента выступлений руководителей иностранных государств.

«Думаю, это некий рудимент. Не знаю, чем руководствовались те, кто вносил это в Конституцию», — цитирует Комкова «Взгляд».

По его мнению, данное положение, если оно действительно необходимо, могло бы стать пунктом регламента Госдумы или Совета Федерации. Комков подчеркнул, что одно дело, когда Федеральное собрание собирается всем составом, чтобы заслушать обращение президента. Но прибытие глав иностранных государств — мероприятие протокольное.

«Поэтому есть идея исключить его из Конституции», – заключил член ОП.

Ранее коллега Комкова Сергей Бурлаков выразил мнение, что эта норма могла иметь место в 90-е годы, когда Россия нередко «заглядывала в рот, а порой даже зависела от мнения других стран», однако в нынешней ситуации в ней нет необходимости.

Напомним, 23 января в первом чтении был одобрен нижней палатой парламента законопроект о поправках в Конституцию. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным.

В послании Федеральному собранию 15 января глава государства выразил уверенность в том, что потенциал Конституции РФ, вступившей в силу в 1993 году, не исчерпан, поэтому необходимости в принятии новой нет. Однако президент счел важным внесение нескольких поправок.