ЛНА: на пути в Европу задержан боевик ИГ, которого Турция направила в Ливию для поддержки ПНС

Триполи, 27 января. На пути в Европу был задержан сирийский боевик ИГ1 (запрещено в России), которого завербовала Турция для участия в боях в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Сообщение об этом в понедельник, 27 января, передал генерал-майор Ахмад аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА).

Турция на официальном уровне объявила о намерении продолжить поддерживать террористические группировки ПНС, оккупировавшие Триполи и ряд территорий на северо-западе Ливии. Анкара и раньше способствовала режиму ПНС, систематически направляя туда грузы с оружием и боеприпасами (нарушая при этом запрет ООН), однако до последнего времени она это отрицала.

Помимо этого, Турция активно вербует сирийских террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в Сирии, предлагая им предоплату в 1 000 долларов еще до прибытия в Ливию. Количество рекрутов в ПНС также решили увеличить за счет привлечения террористов ИГ, которые находятся в сирийских тюрьмах. По последним данным, число дислоцированных бойцов, выставленных против ЛНА, составляет около 8 тысяч человек.

Как отметил генерал-майор аль Мисмари, один из «игиловцев», который Турцией был направлен в Триполи, сбежал и пытался попасть на территорию Европы, однако по пути туда был пойман.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 января заявил, что Анкара и дальше будет поддерживать боевиков ПНС — в скором времени группировка турецких войск в Ливии будет существенно увеличена. Следует отметить, что в настоящее время на территории североафриканской страны находится несколько десятков турецких военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.