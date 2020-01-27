Пентагон отказался комментировать авиакатастрофу лайнера в Афганистане

Вашингтон, 27 января. Пентагон отказался комментировать крушение лайнера в Афганистане. Об этом сообщает Reuters.

В американском военном ведомстве отказались давать комментарии по поводу авиакатастрофы, которая произошла в контролируемой представителями запрещенного в РФ радикального движения «Талибан»1 провинции Газни.

Тем временем талибы взяли на себя ответственность за крушение борта, отметив, что «сбили самолет, который осуществлял разведывательный полет в уезде Дих-Як». Они также заявили, что все находившиеся на борту, включая нескольких высокопоставленных офицеров ЦРУ, погибли.

Напомним, ранее сообщалось, что крушение потерпел лайнер национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines, в котором, по данным СМИ, находились 83 человека. Однако позднее перевозчик опроверг эту информацию.

Кроме того, телеканал TOLOnews сообщил, что, судя по опознавательным знакам, самолет принадлежал ВВС США. Согласно некоторым афганским источникам, в нем могли находиться до 15 человек. Комментариев официальных лиц на этот счет нет.

Афганский информационный портал Hama news со ссылкой на экспертов пишет, что разбившийся борт, судя по уцелевшим фрагментам фюзеляжа, являлся американским самолетом-ретранслятором Bombardier E-11, который был приписан к 430-й экспедиционной эскадрилье радиоэлектронной борьбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.