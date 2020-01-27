Федеральные министерства могут переехать в регионы после принятия поправок к конституции

Москва, 27 января. Российские регионы усилят свое влияние, если в ближайшие годы федеральные министерства будут размещаться за пределами столицы страны. Такое мнение выразила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

По ее словам, идея децентрализации министерств обсуждалась на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ 27 января. Кислицына пояснила, что предложение направлено на усиление роли регионов и в и будущем поспособствует развитию крупных городов.

«Фактически это децентрализация власти в какой-то степени, когда из центра в регионы предлагается передача дополнительных полномочий, и фактически это усиление роли регионов», — цитирует представителя ЭИСИ URA.RU.

Ранее стало известно, что в рабочую группу поступило более 100 предложений о поправках в основной закон, при этом еще около 20 предложений было направлено в Госдуму.

Напомним, что принятие изменений в конституцию произойдет только после всероссийского голосования, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок.