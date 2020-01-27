Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Пекине

Пекин, 27 января. Первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, зарегистрирован в Пекине. Об этом сообщил городской комитет по вопросам здравоохранения китайской столицы.

По данным комитета, от пневмонии скончался 50-летний мужчина, вернувшийся из Уханя 15 января. Кроме того, в комитете сообщили, что количество инфицированных новым коронавирусом в Пекине возросло еще на восемь человек ― до 80. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, заражение зафиксировано в десяти районах города.

Напомним, в конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Распространение нового типа вируса идет по нарастающей, число его жертв выросло до 81, а общее количество заболевших составило 2859 человек. Случаи заражения новым видом коронавируса были также зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Китайским ученым удалось установить, что источником заражения стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.