Ищенко отправил Тягнибока к психиатру после притязаний политика на Алмазный фонд России

Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Украина, последовав примеру Польши и стран Прибалтики, должна потребовать от России репарации. В качестве таковых политик назвал часть Алмазного фонда РФ. О шансах украинцев реализовать свои желания корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у президента Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислава Ищенко.

О масштабных претензиях Тягнибок написал в своем Telegram-канале 27 января. Среди оснований для получения компенсаций от России он перечислил «оккупацию в прошлом веке», «три голодомора», раскулачивание и коллективизацию. Кроме части Алмазного фонда, политик объявил и о претензиях на золотой запас РФ.

«Московия должна нам как никому. И не только за Вторую мировую. Но и за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев. За принадлежащие нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР», — заявил Тягнибок.

Ранее компенсаций за действия СССР требовал польский политик Ярослав Качиньский. Впрочем, он признал, что вряд ли его страна сможет добиться от Москвы каких-либо выплат.

«Знаете, это к психиатру, это не ко мне, — прокомментировал заявление Тягнибока Ищенко. — С тем же успехом он (Олег Тягнибок. — Прим. ФАН) мог бы захотеть получить обратно от России Аляску. Колонизовали вместе, а продала одна Россия».

Официальная Варшава уже заявила о своем желании получить от России денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны. В этом вопросе поляки полностью солидарны с украинцами.

«Польша может поддержать Украину в чем угодно. Но есть целый ряд международных соглашений, в соответствии с которыми Россия осталась единственной правопреемницей по долгам и по активам СССР», — пояснил политолог.

Стоит напомнить, что 4 декабря 1991 года государства-правопреемники СССР подписали Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов СССР. Россия подписала со всеми бывшими республиками СССР, кроме Грузии и стран Прибалтики, двусторонние соглашения, зафиксировавшие принятие Россией на себя обязательств данных государств в части внешнего долга СССР в обмен на их отказ от причитавшейся им доли активов СССР.