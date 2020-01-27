Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Бойко

Москва, 27 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе.

Елена Бойка занимала должность замминистра здравоохранения с декабря 2018 года. Прежде она возглавляла департамент информационных технологий и связи российского Минздрава.

Ранее стало известно о другом распоряжении Мишустина, коснувшемся Минздрава — 23 января глава Кабмина РФ назначил Веронику Скворцову, возглавлявшую ведомство с 2012 года, руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).