Якубов назвал «военными байками» обвинения Киева в нарушениях в районе Петровского

Донецк, 27 января. Обвинения Украины в нарушениях, которые якобы совершили военные Донецкой Народной Республики в районе Петровского, являются очередной провокацией. Об этом заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее представители Киева в СЦКК объявили о том, что военные ДНР якобы «пытались имитировать» нарушение отвода сил у Петровского. Украинская сторона заявляла, что они будто бы заняли позиции киевских солдат, освобожденные при разведении, а также «обстреляли свои опорные пункты».

Якубов же сообщил, что наблюдатели уже несколько дней фиксируют активность на участке разведения сил на стороне Вооруженных сил Украины.

«Есть все основания полагать, что это была подготовка противником очередной провокации с целью усложнить переговорный процесс для дальнейшего разведения сил и средств в Донбассе», — считает он.

Глава представительства ДНР в СЦКК обратил внимание на то, что заявление украинской стороны не соответствует их же сообщению, которое ранее было передано ДНР через СММ ОБСЕ.

«Это традиционно демонстрирует профессиональную несостоятельность тех, кто придумывает такие лишенные здравой логики «военные байки», — констатировал Якубов.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске. Коммюнике, принятое на очередном «нормандском саммите» 9 декабря, предусматривает разведение сил в трех новых точках в Донбассе — ожидается, что отвод войск произойдет в марте 2020 года. Предыдущее разведение сил состоялось у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое минувшей осенью.