«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по трубопроводу «Турецкий поток»

Москва, 27 января. Россия поставила первый миллиард кубометров газа по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром».

«Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу», — говорится в сообщении.

Газопровод «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и страны Евросоюза. Впервые о проекте российская компания объявила в 2015 г. Изначально планировалось строительство четырех нитей газопровода через Черное море до побережья Болгарии. Однако после выхода Болгарии из проекта мощность газопровода была сокращена вдвое. В рамках проекта «Турецкий поток» были построены две нити газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год каждая.

8 января 2020 года президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». В ходе церемонии Путин отметил, что технологии, использовавшиеся при строительстве «Турецкого потока», гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации. Глава государства также добавил, что строители использовали самые современные технологии, оборудование, а также установили мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб.

В настоящее время российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» поставляется в Болгарию, Северную Македонию и Грецию. 21 января начнутся поставки российского газа в Сербию. В 2021 российское голубое топливо дойдет до Венгрии.