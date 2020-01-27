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Украинцы пожаловались на итальянского ведущего, назвавшего страну «маленькой Россией»

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Украинцы пожаловались на итальянского ведущего, назвавшего страну «маленькой Россией»

Киев, 27 января. Ведущий итальянского телеканала RAI Флавио Инсинна назвал Украину «маленькой Россией», что вызвало волну возмущений со стороны украинцев в соцсетях.

Инцидент произошел в эфире шоу «Гильотина». В финале участники шоу должны подобрать слово, которое подходит под пять перечисленных, образуя с каждым из них пару. В список слов вошли «звезда», «кондитерская», «магазин», «Россия» и «серенада», по задумке авторов, общее слово ― «маленький».

Украинцы пожаловались на итальянского ведущего, назвавшего страну «маленькой Россией»

Ведущий, комментируя ответ, объяснил, что «маленькая Россия» ― это второе название Украины. Словы Инсинны вызвали волну возмущения среди украинцев. Украинская журналистка Марьяна Сороневич призвала сограждан жаловаться на телеканал и ведущего в соцсетях.

«Что может сделать каждый из нас в этой ситуации? Выразить несогласие на украинских страницах в Италию недостаточно. Следует занять активную позицию сознательного гражданина», ― написала Сороневич в Facebook.

Ранее скандал на Украине разгорелся из-за жалобы министра образования и науки Украины Анны Новосад на низкую зарплату. Чиновница сообщила, что ее зарплата в месяц составляет 36 тысяч гривен (примерно 91 тысячу рублей), и этой суммы ей хватает на жизнь, но она не может позволить себе иметь ребенка. Однако жалоба Новосад вызвала неоднозначную реакцию у украинцев.

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