В Севастополе отметили 76-ю годовщину окончания блокады города-героя Ленинграда

В Севастополе 27 января на аллее городов-героев прошел торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине окончания блокады города-героя Ленинграда. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий.

На митинге присутствующие возложили цветы к Мемориалу в честь героев второй обороны Севастополя 1941-1942 годов. Затем на аллее городов-героев возле стелы, посвященной Ленинграду, прошел торжественный митинг, который открылся минутой памяти погибших во время блокады.

На мероприятии выступили губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, жители блокадного Ленинграда, проживающие в Севастополе. В конце мероприятия участники возложили цветы к стеле города-героя.

В беседе со СМИ Михаил Развожаев заявил, что снятие блокады Ленинграда — это всегда был всесоюзный национальный праздник, праздник для каждого человека.

«Во всей стране переживали за Ленинград. Вся страна делала все для того, чтобы блокада была снята в самые короткие сроки. И важно, что сегодня мы вместе с блокадниками, которые живут в Севастополе, вспомнили об этом, вспомнили доблесть, славу этого подвига беспримерного, — заявил Развожаев.

Кроме того, глава города напомнил, что Севастополь и Ленинград имеют схожие страницы истории в Великой Отечественной войне.

«Севастополь также выдержал оборону, можно сказать, блокаду, может, она была чуть менее продолжительная по времени, но не менее значительная по масштабу подвига, по масштабу того, что люди пережили здесь под шквальным огнем авиации, под непрекращающимся натиском частей фашистов. Этот дух, который и Севастополь, и Ленинград вселили в наших людей, помог», — добавил он.

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Хамина поделилась своими личными воспоминаниями того ужасного времени, рассказав, что ей пришлось пережить тогда.

«Ребята, дорогие, вам, конечно, трудно это даже представить — то, что пережили мы, так же, как это переживали дети войны. Не было ничего страшнее блокады Ленинграда, блокады, которая была продумана фашизмом и осуществлялась. Мы пережили всю блокаду, самые страшные зимы, самый страшный голод. Я просто думаю: как мы выживали, как? Ели столярный клей, варили. Топить было нечем, жгли книги, паркет, разбирали деревянные дома», — рассказала блокадница.

Несмотря на тяжесть страниц истории того времени, «снятие блокады Ленинграда – это праздник», утверждает председатель Совета высших офицеров города Севастополя Василий Казаченко.

«Я прошел службу в вооруженных силах СССР. Поэтому для меня это глубоко эмоциональный праздник, как память о тех, кто действительно делал все, чтобы Россия и Севастополь были свободны и независимы», — сказал генерал-майор.

Напомним, каждый год 27 января Российская Федерация отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. После прорыва блокады в январе 1943 года, осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась еще год.

Федеральное агентство новостей подготовило материал о 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В нем собраны исторические факты о том, как советская армия пыталась прорвать осаду города, а также воспоминания жителей города.