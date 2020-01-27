«Новая газета» защищает обвиняемого в спонсировании терроризма Гаджиева и вербовщика ИГ Ахметнабиева

Либеральные издания намерены провести в Москве серию пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, попавшегося на финансировании террористов. Однако он является лишь пешкой в кампании по реабилитации «проповедника Саситлинского» — организатора сети «благотворительных фондов», обманом собиравших деньги для ИГ1.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар объявил о намерении организовать в Москве серию пикетов с требованием освободить из СИЗО журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ1. Его инициативу поддержали сотрудники нескольких либеральных изданий, в том числе редакция самой «Новая газеты», которая опубликовала статью с призывом к читателям поддержать журналиста.

Террористическая благотворительность

Гаджиев был задержан в июне 2019 года сотрудниками Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. В тоже время были задержаны глава фонда «Ансар» Абубакр Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев. Всего по делу, фигурантом которого стал Гаджиев, следствие обвинило в спонсировании терроризма 11 человек, но либеральных журналистов волнует только судьба коллеги.

По версии следствия, в 2011-2018 годах обвиняемые занимались на территории России сбором средств, которые в последствии поступали боевикам ИГИЛ в Сирии и Ираке. Деньги собирались на счета различных фондов, организованных Исраилом Ахмеднабиевым, известным также под именем Абу Умар Саситлинский. Так, на его был зарегистрирован фонд «Ансар», куда поступали деньги «на помощь больным детям». На данный момент организация официально ликвидирована.

Сам Ахмеднабиев еще в 2014 году был объявлен сперва в федеральный, а затем и в международный розыски. На данный момент он укрывается в странах Африки и продолжает собирать деньги через свою сеть фондов.

Гуджиева же следствие обвиняет в том, что он через «Черновик» делал рекламу Ахмеднабиеву и его организациям. Например, в 2013 году журналист взял у него интервью и рассказал о работе «Ансар». Важно, что также обвиняемый по этому делу Кемал Тамбиев подтвердил следствию, что Гуджиев прекрасно знал, что деньги из фонда на самом деле собираются для террористов. Кроме того, журналист помогал собирать деньги и через соцсети. Следователи уверены, что с помощью журналиста террористы получили минимум шесть миллионов рублей.

Сам Ахмеднабиев высоко оценил работу Гуджиева. Он отметил, что статьи в «Черновике» позволили привлечь много щедрых спонсоров.

Что особенно важно, даже после задержания Гуджиева «Черновик» продолжает оправдывать Ахмеднабиева. В статье от 13 декабря 2019 года дано интервью с финансистом террористов, в котором журналист «Черновика» Руслан Магомедов всеми силами пытается убедить читателей, что деньги Ахмеднабиев якобы собирает на строительство колодцев в Африке.

Короткая память «Новой газеты»

Как видим, «Черновик» продолжает прикрывать финансирование террористов. Но не менее примечательно и то, что «Новая газета» также оправдывает Ахмеднабиева. В своей статье о предстоящих пикетах редакция называет его проповедником, причем использует его неофициальное имя Абу Умар Саситлинский.

По примеру «Новой газеты» другие либеральные издания также называют Ахмеднабиева проповедником и не уточняют, что он долгие годы занимается сбором денег.

Самое удивительное в этой истории то, что в 2015 году «Новая газета» уже писала о «проповеднике Абу Умаре Саситлинском», но тогда издание не постеснялось назвать его настоящим именем. Да еще и не «проповедником», а вербовщиком террористов в Дагестане и мошенником.

Материал основан на интервью, взятом у главы села Новосаситли Ахъяда Абдуллаева, где жил «проповедник». При этом журналист «Новой газеты» сам рассказывает, кем на самом деле является Саситлинский и какими методами он действовал.

«Настоящее имя Абу-Умара Саситлинского — Исраил Ахмеднабиев. Знакомый сотрудник дагестанского УФСБ подтвердил, что на Ахмеднабиева у спецслужб собрано громадное досье, он является одним из самых активных вербовщиков в соцсетях. Его посты с заголовками «Поездка в Сирию» — смесь рекламы «халифата» с гуманитарными призывами о помощи беженцам. Ахмеднабиев создал благотворительный фонда «Ансар» и под видом гуманитарной помощи собирает пожертвования для страждущих мусульман из стран Ближнего Востока и Африки. Сирийские беженцы играют в этом «гуманитарном» проекте ключевую роль. Однако из материалов уголовных дел следует, что в первую очередь Ахмеднабиев занимается переброской добравшихся в Стамбул добровольцев на сирийскую войну. До последнего времени именно турецкое направление было одним из ключевых и самых дешевых, а канал, организованный Ахмеднабиевым, — одним из самых проверенных. Российские спецслужбы давно располагают точным адресом местожительства Ахмеднабиева, а также всеми установочными данными о благотворительном фонде «Ансар». Номера телефонов Ахмеднабиева доступны в Интернете на многочисленных страничках в Facebook и «ВКонтакте», — пишет «Новая газета».

Либеральные СМИ на службе террористов

Как видно, в 2015 году редакция либерального издания пособника террористов проповедником не называет и не питает иллюзий о целях сбора денег через его фонды. Вероятно, на тот момент заказчики еще не ставили перед «Новой газетой» задачи оправдывать террористов ИГИЛ и их пособников. Сейчас же позиция издания радикально поменялась.

Спецкора «Новой» Дениса Короткова также заподозрили в сотрудничестве с террористами. Он получает от них информацию, при этом пытаясь дискредитировать усилия России по борьбе с терроризмом. Кроме того, сама «Новая газета» пыталась выставить невиновными радикалов, совершивших теракт в петербургском метро в апреле 2017 года.

Таким образом, организованная спецкором издания Ильей Азаром акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева — это очередная попытка оправдать террористов. И судя по тому, как выгораживают «проповедника Саситлинского», главная цель либералов — очистить именно его репутацию. Вероятно, чтобы доверчивые граждане продолжали слать деньги мошеннику-террористу «на строительство колодцев в Африке» и не подозревали, чем на самом деле занимается Исраил Ахмеднабиев. А журналист «Черновика» Гаджиев оказался просто удобным инструментов в руках оппозиционных СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.