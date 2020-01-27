Олег Лурье считает, что Ходорковский опасен для Британии и должен быть выдан России

России обязательно нужно добиваться объявления Михаила Ходорковского в международный розыск, чтобы судить его за преступления. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал известный отечественный публицист Олег Лурье, специализирующийся на расследованиях деятельности беглого олигарха и его бывшей нефтяной компании ЮКОС.

Убийца на свободе

«ЕСПЧ подтвердил, что в прошлом приговоре никаких политических пристрастий не было, то есть (решение российского суда по делу Ходорковского. — Прим. ФАН) абсолютно непредвзято. На основании этого я считаю, что надо еще раз подавать заявку в Интерпол, — уверен Лурье. — Как может человек, обвиняемый в убийстве — а второй (Леонид Невзлин, бывший совладелец ЮКОСа, находится в розыске. — Прим. ФАН) уже приговорен решением российского суда к пожизненному сроку — до сих пор находиться на свободе?»

Напомним, 14 января 2020 года Европейский суд по правам человека не признал процесс против Ходорковского и Платона Лебедева политически мотивированным и отказал им обоим в удовлетворении жалобы на второй приговор по «делу ЮКОСа».

«Этот человек — убийца, — напоминает Лурье. — Не говоря уже о Невзлине, который приговорен к пожизненному лишению свободы. То есть стопроцентно доказано, что он «заказал» мэра Нефтеюганска, «заказал» еще нескольких человек. Это ни у кого сомнений не вызывает, в том числе ни у семьи Петухова (мэр Нефтеюганска Владимир Петухов был убит в 1998 году. — Прим. ФАН), ни у следствия».

Британское препятствие

По мнению автора многочисленных расследований о коррупции и финансовых махинациях, британские власти открыто препятствуют реализации суверенного права России на осуществление судебного разбирательства в отношении российского гражданина, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений. И Ходорковский этим пользуется.

«Какой у нас основной принцип правосудия? Неотвратимость наказания, — подчеркивает собеседник ФАН. — В данном случае Ходорковский демонстрирует всему миру, что он может делать, что хочет: он может убивать людей, воровать, и при этом ему ничего не будет. И его в этом поддерживают британские власти! Как можно простить такие вещи?»

Великобритания может сильно пожалеть о своей поддержке беглого олигарха, для которого не существует никаких моральных принципов и который уже почувствовал «вкус крови», предостерегает Лурье.

«Для Ходорковского заказать убийство — все равно что для обычного человека покушать, — убежден журналист. — И он представляет, я считаю, там опасность. Если кто-то ему не понравится, перейдет дорогу — он его легко «закажет». Невзлин признан убийцей, серийным заказчиком убийств. Это же обвинение предъявлено Ходорковскому. А они спокойно катаются по миру, по Великобритании. То есть человек легко «заказывает» убийства — им там самим не страшно рядом с ним?»

Сноуден как зеркальный пример

Не может быть и речи о том, чтобы перестать добиваться выдачи Ходорковского, обвиняемого в организации убийства, считает Лурье.

«Представим, что было бы, если бы ситуация была зеркальной, — рассуждает собеседник ФАН. — Преступник, заказавший убийство человека, например, прятался бы в России. В Великобритании ведь вой бы поднялся! Весь Евросоюз с Соединенными Штатами, вся оппозиция вопили бы. А тут убийцу держат и не отдают, и для них это нормально».

По словам эксперта, в этой связи очень показательно отношение западных политиков и СМИ к истории бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, бежавшего из США в 2013 году.

«Вспомните ситуацию, когда мы дали убежище Сноудену, — продолжает публицист. — Он ведь никого не убивал, а наоборот — дал возможность опубликовать материалы. Он говорил правду — и то, по американским законам, совершил преступление. А сколько крику было, когда мы дали Сноудену убежище?»

В то же время настоящего убийцу и преступника Ходорковского держат в Лондоне и берегут как зеницу ока лишь за то, что он говорит «правильные», в западном понимании, вещи, резюмировал Олег Лурье.

Ранее Федеральное агентство новостей направило в Следственный комитет РФ официальное обращение с просьбой возобновить необходимые процессуальные действия по возвращению беглого олигарха Михаила Ходорковского в Россию через Интерпол.

Некогда всесильного олигарха обвиняют не только в организации заказных убийств, включая мэра Нефтеюганска. В июле 2019 года в Генеральной прокуратуре РФ заявили о возбуждении нового уголовного дела, связанного с хищением у государства в 1995–2003 годах акций ОАО «НК «ЮКОС» и денежных средств нефтяной компании в общем размере более 6 млрд долларов.

Соответствующие доказательства были получены благодаря обнародованным документам нефтяной компании Chevron. Та провела свой собственный аудит операций ЮКОСа, после чего сообщила об обнаруженных хищениях.