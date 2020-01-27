Грабителей, врывавшихся с ножом в дома пенсионеров, поймали в Кемерово

Кемерово, 27 января. Серийные преступники похитили у пенсионеров более 300 000 рублей в Кемерово. Злоумышленники в масках врывались в дома и угрожали старикам ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Одна из пострадавших сообщила полицейским, что в ее жилище пробрались двое неизвестных. Преступники выломали замок на входной двери и требовали у нее деньги. 80-летняя хозяйка дома отказалась отдавать свои сбережения, преступники самостоятельно обыскали помещение и забрали 230 000 рублей.

Правоохранители задержали злоумышленников, которыми оказались двое местных жителей 25 и 35 лет. Ранее грабители уже имели проблемы с законом. На похищенные у 80-летней пенсионерки средства они приобрели машину и обновили гардероб, передает «Газета Кемерова».

Следствию удалось выяснить, что задержанные имеют отношение еще к одному подобному преступлению. Осенью 2019 года их жертвой стал 71-летний мужчина. Они похитили у него 90 000 рублей, реализовав такой же сценарий, как и с предыдущей жертвой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Грабеж». Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.