Володин передал президенту Ирана приветствие Путина

Москва, 27 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Председатель ГД передал иранскому политическому лидеру слова приветствия и теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина. Володин рассказал Роухани об итогах второго заседания российско-иранской межпарламентской комиссии, а после политики обсудили вопрос развития сотрудничества между Москвой и Тегераном.

«Отношения между нашими правительствами очень близкие. Уверен, что между нашими парламентами сложились такие же отношения», — подчеркнул Роухани.

Отметим, что перед этим Володин встретился с председателем парламента Ирана Али Лариджани. Стороны договорились создать новый формат межпарламентского взаимодействий, в котором смогут участвовать все страны каспийского бассейна для решения общих проблем.

О поездке Володина в Иран сообщалось еще на прошлой неделе. Встреча спикера Госдумы и Лариджани осуществляется в рамках проведения второго заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству состоялось 6 сентября 2018 года в Волгограде.