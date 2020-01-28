Гастрономический рай на Трубной попал в надежные руки Года Нисанова и Зараха Илиева

Год Нисанов и Зарах Илиев купили Центральный рынок на Рождественском бульваре

Новый год для холдинга «Киевская площадь», принадлежащего бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву, начался с весьма удачной сделки. Самые богатые владельцы коммерческой недвижимости столицы приобрели еще один культовый городской объект — это здание Центрального рынка.

Он вошел в портфель активов компании наряду с такими знаковыми объектами, как ТРЦ «Европейский», гостиница «Украина», гастроквартал «Депо», ресторан «Восход» в парке «Зарядье» и другими. Уже сегодня новые владельцы обещают, что деликатесов и развлечений в «Центральном» будет гораздо больше. Именно в этом направлении планируется развивать комплекс.

Любимое место гурмана

Объект был куплен группой компаний «Киевская площадь» у Gremm Group Михаила Горяинова. Стоит отметить, что здание было открыто после реконструкции три года назад, потому кардинальных перемен внутри него ждать не придется. Однако новые владельцы планируют заменить звуковое и осветительное оборудование, установить новые лифты и более мощную систему вентиляции.

Центральный рынок так и останется местом, где можно вкусно пообедать и хорошо отдохнуть. Новые владельцы лишь усилят его позиции в данной нише. Ставка же будет с гастрономии частично смещена на развлекательную составляющую.

Центральный рынок — одно из наиболее посещаемых мест в пределах Садового кольца. Ежедневно здесь бывает до 12 тысяч человек. Впрочем, для Года Нисанова и Зараха Илиева эти цифры — не предел. Когда они открыли гастроквартал «Депо», заведение в выходные стали посещать до 30 тысяч человек, хотя рассчитывали на 10 тысяч.

Новое владение девелоперов общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров представляет собой трехэтажную торговую галерею с продовольственными прилавками, фудкортом, ресторанами, барами и кофейнями. Первый и второй этажи отданы ресторанам, в меню которых представлены самые разнообразные кухни мира. Даже взыскательный гурман останется доволен. В «Центральном» есть все: от итальянской пасты и японских сашими до ливанского фалафеля, гавайского поке и деликатесов из оленины от проекта, представляющего кухню народов крайнего севера. На втором этаже работает ресторан известного шефа Владимира Мухина «Горыныч». Здесь представлен широкий выбор блюд, приготовленных на открытом огне. Торговые лавки со свежими продуктами разместились в цоколе.

«Знаковая» сделка

О целесообразности данной покупки говорят многие эксперты. Ирина Демьяненко, возглавляющая департамент торговой недвижимости, называет Центральный рынок хорошим объектом для инвестиций, доказавшим свою эффективность. Управляющий партнер S. A. Ricci Алексей Богданов уверен, что популярность фуд-холлов будет только расти. Инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев назвал сделку «знаковой», так как она выявила лидера отрасли, и это компания «Киевская площадь».

Сам Год Нисанов заявил, что Центральный рынок органично вписался в структуру существующих активов «Киевской площади». И это справедливо, ведь компания уже имеет ряд успешных гастрономических проектов.

Среди них наиболее выделяется гастроквартал «Депо», открытый в здании Миусского трамвайного депо в прошлом году. Особенность этого проекта заключается в том, что девелоперы выступили не только как создатели нового ультрасовременного городского пространства, но и как хранители истории и культуры Москвы. Отдельного внимания заслуживает процесс реконструкции здания, когда по всей стране искали 300 тысяч старинных аутентичных кирпичей, чтобы залатать ими «проплешины» в стенах.

Ансамбль Миусского трамвайного депо является объектом культурного наследия столицы, и бизнесменам удалось восстановить его первоначальный облик, задуманный еще в начале XX века архитекторами Михаилом Глейнигом и Николаем Жуковым. Готический стиль старого промышленного строения выгодно оттенил его современное наполнение. Сочетание несочетаемого в данном случае стало изюминкой «Депо».

Функциональная эклектика во всем

Функциональная эклектика свойственна любому проекту, за который берутся бизнесмены. Все объекты Нисанова и Илиева являются многопрофильными, помимо этого их отличает сильная развлекательная составляющая.

Так, например, в ресторане «Зарядье» проходят гастрономические экскурсии, на которых можно не только узнать самые необычные подробности о происхождении блюд из разных уголков России, но и продегустировать эти деликатесы.

Даже яхты-рестораны флотилии Radisson прошлым летом перестали быть просто ресторанами на воде. Они стали сценой, на которой развернулись интерактивные спектакли по произведениям классиков. И все пассажиры во время своего ужина оказались свидетелями и участниками театрального действа.

В гастроквартале «Депо» кроме 75 корнеров, где продается еда на любой вкус и кошелек, работают развлекательные площадки. Здесь регулярно проводятся концерты, мастер-классы, всевозможные шоу-программы. Досуг представлен также спортивным и детским игровым клубами.

Именно развлекательный сектор делает данные объекты универсальными и притягивает новых посетителей. Так ТРЦ «Европейский» занимает второе место в Европе после Dubai Mall по посещаемости. Здесь, кроме кинотеатра, фудкорта и стандартных зон для отдыха, проводятся различные мероприятия с привлечением известных артистов, художников, музыкантов. Украсили девелоперы и прилегающую к ТРЦ территорию. В 2018 году здесь был открыт уникальный цветомузыкальный фонтан, особенно полюбившийся москвичам и туристам, а к Новому году перед главным входом в центр появился светящийся макет Кремля и ярко украшенная 20-метровая ель. Периметр ТРЦ был украшен световыми арками с фигурами оленей и камином с часами Деда Мороза.

Даже на продовольственной площадке «Фуд Сити» Нисанов и Илиев сумели организовать праздник. В прошлом году здесь прошел финальный этап ежегодного международного фестиваля большегрузов TRUCKFEST. Интерес горожан к шоу оказался настолько высок, что девелоперы планируют проводить фестиваль в «Фуд Сити» ежегодно.

Возможно, в Центральном рынке тоже скоро стартуют гастрономические фестивали, перформансы и шоу-программы. Нисанов и Илиев уже выражают готовность вывести комплекс на «качественно новый уровень». Одно совершенно очевидно — культовый фуд-холл ждет перспективное будущее.