Голикова сообщила, что более миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Москва, 27 января. Более миллиона россиян смогут получить материнский капитал на первого и второго ребенка в текущем году, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Более миллиона человек <...> получат поддержку в форме материнского и семейного капитала», — сообщила Голикова на заседании бюро высшего совета «Единой России».

По словам вице-премьера, ожидается, что в текущем году 558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка, 551 тысяча — на второго.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплаты предназначены для семей, в которых доходы не превышают один прожиточный минимум на человека.

Ранее президент РФ поручил правительству сократить сроки рассмотрения заявлений граждан о распоряжении деньгами материнского капитала за счет электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда РФ и кредитными организациями.