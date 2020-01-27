Предварительная панихида по Всеволоду Чаплину прошла в Храме Феодора Студита. ФАН-ТВ

Молитвенную службу о душе новопреставленного протоиерея Всеволода Чаплина провели священники храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот.

Священник скончался в воскресенье 26 января на 52 году жизни. Как сообщили прихожане, он сел на лавочку возле храма святого Феодора Студита, где был настоятелем, и почти сразу упал замертво. По предварительным данным, у протоиерея остановилось сердце. Сейчас к месту смерти близкие и знакомые отца Всеволода приносят цветы.

«Я его лучше знал не как политика, не как общественного деятеля, а вот именно как священника, как настоятеля. Он был честным, откровенным, духовным очень, простым, контактным, то есть служба с ним шла очень легко, очень свободно, без суеты, с одной стороны, и без какого-то пафоса», — вспоминает бывший регент при отце Всеволоде Чаплине Константин Мясоедов.

Завтра, 28 января в 17:00 в Храме преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот будет отслужен парастас (великая панихида), и начнут читать Евангелие, а в среду 29 января, в 7:30 состоится литургия, в 10:00 – отпевание и прощание с новопреставленным протоиереем Всеволодом. Сейчас решается, где похоронят Чаплина. Выбор стоит между Хованским и Троекуровским кладбищами.