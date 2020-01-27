Дуда надеется, что в диалоге с Россией по истории Второй мировой «все сомнения разрешены»

Варшава, 27 января. Президент Польши Анджей Дуда надеется на то, что в диалоге с Россией по истории Второй мировой войны «все сомнения разрешены».

На совместной пресс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлином он рассказал о «серьезном обмене мнениями», который произошел между властями РФ и Польши.

«Надеюсь, что все сомнения разрешены и что больше не будет попыток переписывания истории. Мы призываем к этому. Это важно для нас», — сказал он.

Дуда назвал освобождение Красной армией концлагеря Освенцим важным днем в истории мира. 27 января отмечается 75-я годовщина этого памятного события, а также Международный день памяти жертв Холокоста.

Напомним, что заявлению польского президента предшествовала дискуссия, развернувшаяся вокруг рассекреченных Минобороны РФ документов. Исторические записи раскрывают детали освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. Руководство Польши безосновательно посчитало их попыткой якобы «переписать историю».

При том, что сама Варшава не единожды предпринимала попытки уменьшить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. Польша не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю, снести памятники воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.