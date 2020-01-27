Власти Мали пытаются установить диалог с боевиками

Бамако, 27 января. Власти Мали пытаются устроить переговоры с лидерами двух местных террористических группировок. Об этом в понедельник заявил официальный представитель президента Мали Дионкунда Траоре.

Руководство страны намерено установить контакт с неким Иядом Аг Гали и Амаду Куфой, которые возглавляют боевиков.

«Если сегодня мы сможем спасти хотя бы одну жизнь, мы должны попробовать обратиться к переговорам. Осталось только установить прямой контакт. Это первый шаг, и он достаточно трудный», — цитирует Траоре портал RFI Kiswahili.

Ситуация осложняется тем, что оба террориста находятся в розыске в Мали. Они могут отказаться от переговоров из-за страха быть арестованными.

Накануне боевики напали на военный лагерь в южной части Мали, похитив оружие, боеприпасы и военную технику. Во время атаки они убили 15 сотрудников сил безопасности Мали. Отметим, что незаконные вооруженные формирования ведут боевые действия в Мали с 2016 года. Страна ведет борьбу с боевиками в союзе с Чадом, Нигером, Мавританией и Буркина-Фасо.