Агрессивный поляк напал на российский грузовик с криками «я здесь главный»

Варшава, 27 января. Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик. Об этом пишет портал gorzowianin.pl.

Сообщается, что «необычное и очень опасное событие» произошло в центре города Стшельцы-Краеньские.

По информации СМИ, 44-летний мужчина вел себя агрессивно: он вырвал дорожный знак и на перекрестке напал на российский грузовик марки DAF, заявляя о том, что он главный в городе.

«Это мой город, я здесь главный», — заявил поляк.

Портал уточняет, что мужчина остановил грузовик и начал наносить удары по лобовому стеклу со стороны водителя. В машине находились двое граждан России, они не пострадали.

Дебошир был задержан сотрудниками уголовного розыска и в связи с неадекватным поведением доставлен в психиатрическую больницу в Гожуве.

Отмечается, что перед нападением на грузовик мужчина угнал легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо, а отъехав от заправки на некоторое расстояние бросил машину на дороге.

Случаи проявления агрессии со стороны поляков в отношении граждан других государств наблюдаются в Польше ежегодно. Особенно часто с унижением или насилием в стране сталкиваются украинцы, прибывшие на сезонные заработки.

В октябре 2019 года стало известно о случае избиения двух украинских гастарбайтеров в польском городе Владыславово, которым «досталось» за речь на родном языке.

Ранее жителя Львова поляки заставили съесть флаг украинских националистов, который увидели в его машине, а после потребовали извиниться за символ на русском языке.