В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. События дня. ФАН-ТВ

Хорошие новости России
Приятный бонус за добрые вести. ФАН подвел итоги второго большого конкурса «Хорошие новости России». В его названии кроется вся суть. Мы отмечаем журналистов, которые рассказывают о позитивных событиях, происходящих в нашей стране. «Общество и социальные проекты», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации», «Спорт», «Герои современности» — свои работы в пяти номинациях представили несколько тысяч корреспондентов. Выбирали победителей наши читатели. В голосовании участвовали более 57 тысяч человек.
«Мы не собираемся останавливаться на этом. У нас много разных проектов, но этот для нас самый добрый, открытый и прозрачный. Мы внимательно проверяем, кто и как голосует. Никаких ботов наша служба SMM и SEO не допускает. Это публичный, прозрачный и очень нужный для страны конкурс», — подчеркнул руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев
И вот долгожданный момент — награждение. Оно прошло 27 января в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Журналисты, чьи материалы читатели признали лучшими, получили по 100 тысяч рублей. Победитель в номинации «Спорт» Любовь Киселева рассказала, что свой выигрыш она потратит на доброе дело.
«У меня материал не столько о спорте, сколько о тренере по гиревому спорту из сельской школы дальнего района Тюменской области, а также о его ребятах. Публикация попала в десятку, и очень много человек ее поддержало. Когда материал побелил в конкурсе, я поняла, что не смогу потратить этот приз на себя любимую, на новые туфли или гаджет. Захотелось сделать что-то доброе, чтобы в душе осталось надолго. Предложила нашему редактору передать приз в сельскую школу в секцию гиревого спорта», — поделилась победитель в номинации «Спорт» Любовь Киселева.
Хороших новостей много не бывает. ФАН продолжит награждать журналистов, которые, благодаря своей работе делают наш мир лучше. Анонс следующего конкурса появится также на нашем сайте.
Россия в ПАСЕ
Москва покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если ее полномочия ограничат. Такое заявление сделал глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Это ответ на возможное «связывание рук» в ПАСЕ. На открытии зимней сессии представитель Литвы предложил оспорить полномочия Москвы. Ему не понравилось, что нашей стране предложили голосовать по вопросам международного права. И он добавил, что Россия якобы не выполняет никаких своих обязательств как член Совета Европы. Поддержали предложение Вильнюса 30 депутатов ПАСЕ из делегаций пяти стран. Как отметил Петр Толстой, к этому Москва была готова.
«Оспаривают полномочия российской делегации и оспаривают кандидатуру от России на пост заместителя председателя ассамблеи. Мы были к этому абсолютно готовы. Для нас несколько удивительны были причины, по которым наши коллеги собираются оспорить наши полномочия. Речь идет о поправках в Конституцию, которые сейчас только обсуждаются в нашей стране. А здесь они уже призывают к тому, что Россия отказывается соблюдать решение международных органов, что неправда. Отказывается соблюдать решение Европейского суда по правам человека, что полная неправда. И тот факт, что большинство членов ассамблеи введено в заблуждение подобного рода выступлениями, вызывает тревогу и досаду за этот европейский институт, за Совет Европы», — подчеркнул Петр Толстой.
Отношения России и ПАСЕ обострились в 2014 году. Участники ассамблеи выступили против решения крымчан воссоединиться с нашей страной. Москва лишилась права голоса и ряда полномочий, но в обиду себя не дала: отозвала делегацию и отказалась платить членские взносы. В июне 2019 года права российских участников ПАСЕ восстановили. Против этого выступили Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия.
Авиакатастрофа в Афганистане
Авиакатастрофа в Афганистане не обросла реальными фактами. Противоречивая информация о крушении самолета появляется весь день. Днем местные СМИ сообщили, что в провинции Газни рухнуло воздушное судно. На нем могло находится более 100 человек. Лайнер упал на территорию, подконтрольную радикальному движению «Талибан», которое запрещено в России. Изначально сообщалось, что это самолет Afghan Airlines, но авиакомпания опровергла информацию. Как отметили журналисты телеканала TOLOnews, самолет мог принадлежать американским военным. Их коллеги из Associated Press сообщили, что Вооруженные силы США уже начали проверять эту информацию. Кому принадлежал самолет — не ясно. Официального подтверждения ни одной из версий пока нет. А вот кадры с места трагедии уже облетели всю Сеть.