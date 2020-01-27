В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. События дня. ФАН-ТВ

Хорошие новости России

Приятный бонус за добрые вести. ФАН подвел итоги второго большого конкурса «Хорошие новости России». В его названии кроется вся суть. Мы отмечаем журналистов, которые рассказывают о позитивных событиях, происходящих в нашей стране. «Общество и социальные проекты», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации», «Спорт», «Герои современности» — свои работы в пяти номинациях представили несколько тысяч корреспондентов. Выбирали победителей наши читатели. В голосовании участвовали более 57 тысяч человек.

«Мы не собираемся останавливаться на этом. У нас много разных проектов, но этот для нас самый добрый, открытый и прозрачный. Мы внимательно проверяем, кто и как голосует. Никаких ботов наша служба SMM и SEO не допускает. Это публичный, прозрачный и очень нужный для страны конкурс», — подчеркнул руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев

И вот долгожданный момент — награждение. Оно прошло 27 января в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Журналисты, чьи материалы читатели признали лучшими, получили по 100 тысяч рублей. Победитель в номинации «Спорт» Любовь Киселева рассказала, что свой выигрыш она потратит на доброе дело.

«У меня материал не столько о спорте, сколько о тренере по гиревому спорту из сельской школы дальнего района Тюменской области, а также о его ребятах. Публикация попала в десятку, и очень много человек ее поддержало. Когда материал побелил в конкурсе, я поняла, что не смогу потратить этот приз на себя любимую, на новые туфли или гаджет. Захотелось сделать что-то доброе, чтобы в душе осталось надолго. Предложила нашему редактору передать приз в сельскую школу в секцию гиревого спорта», — поделилась победитель в номинации «Спорт» Любовь Киселева.

Хороших новостей много не бывает. ФАН продолжит награждать журналистов, которые, благодаря своей работе делают наш мир лучше. Анонс следующего конкурса появится также на нашем сайте.