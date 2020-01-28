Политический аналитик Иван Коновалов считает, что Китай может помочь России достроить «Северный поток — 2».

Ранее директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил, что американские санкции, которые вынудили швейцарскую компанию Allseas отказаться от работ на российском газопроводе «Северный поток — 2», в перспективе могут стать не единственным препятствием в деле реализации проекта.

В настоящее время в мире не так много кораблей, способных помочь России достроить газопровод, поэтому Москва решила закончить «Северный поток — 2» с использованием собственных технологий. При этом, как заявляет Хербст, РФ будет способна разработать подходящий для этих целей трубоукладчик, но за это время «могут возникнуть и другие препятствия».

Во время панельной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе эксперт сообщил, что строительство «Северного потока — 2» остановлено минимум на два года. По его мнению, за это время на европейский рынок придет сжиженный природный газ из США и от других поставщиков, что создаст конкуренцию.

Комментируя заявление директора Евразийского центра Atlantic Council, российский политический аналитик, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «США с самого начала делали ставку на то, что они сумеют задержать строительство газопровода».

«Я думаю, в Вашингтоне с самого начала были готовы к санкционному давлению против нашей страны за прокладку газопровода. Последние пять лет санкции вводились постепенно и особенно серьезно должен был пострадать был наш оборонно-промышленный комплекс, однако этого не произошло. Мы исходили из того, что справимся своими силами. Соответственно и сейчас речи не идет о нескольких годах, как это предполагают американцы. Тут явно меньше, да и в любом случае проект газопровода будет реализован, что бы не предпринимали в Вашингтоне», — поясняет эксперт.

У Российской Федерации есть несколько потенциально работающих схем, позволяющих достроить «Северный поток — 2» в обход американских санкций. В первую очередь — это, конечно, постройка собственного трубоукладчика, способного завершить работу. Кроме того, за помощью Москва может обратиться к своим союзникам в азиатско-тихоокеанском регионе.

«Схема для того, чтобы решить подобную задачу не обязательно должна быть схемой по разработке и созданию чего-либо на совершенно пустом месте. Мир велик, схем достаточно много чтобы решить довольно простые задачи. Вот простой пример — когда у нас наступил тяжелый момент в том же ОПК с электронными платами, мы обратились за помощью к нашим азиатским партнерам, к китайцам, и стали решать проблему за счет них, за счет их технологий. Вот то же самое будет и в деле реализации «Северного потока — 2». Решение будет комплексным», — заключил Коновалов.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее признал, что запуск «Северного потока — 2» переносится на конец 2020 или начало 2021 года. По предварительным данным, завершать проект решено с помощью российских судов.