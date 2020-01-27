Медведев поручил «Единой России» зафиксировать задачи по реализации послания Путина

Москва, 27 января. Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поручил партии зафиксировать конкретные задачи по реализации послания президента РФ Владимира Путина.

«Я предлагаю в ближайшее время зафиксировать конкретные задачи партии по реализации послания президента», ― сказал Медведев на заседании бюро высшего совета партии.

Медведев подчеркнул необходимость организовать максимально эффективную работу партии. Кроме того, лидер ЕР предложил закрепить за каждой задачей ответственного, который бы отвечал за результат. Медведев поручил организовать эту работу секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Именно от него, по словам президента, зависит судьба России и ее исторические перспективы.

Глава государства предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка будет произведена доплата еще 150 тысяч рублей. Также программа материнского капитала предполагает ежегодную индексацию.

Ранее Путин поручил правительству внести в Госдуму поправки в законодательство, чтобы продлить срок действия программы по выплате маткапитала до 31 декабря 2026 года.