Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1944 году советские войска освободили самый страшный гитлеровский концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) на территории нынешней Польши. В 2020 году отмечается 75-я годовщина этого события. В Освенциме по разным данным погибли от 1,5 до 3,5 миллиона человек, около 90% погибших были евреями. Всего в годы Второй мировой войны от рук гитлеровцев и их пособников погибли более шести миллионов евреев, из них более полутора миллионов — дети.

Мемориальный день в память о жертвах этого чудовищного преступления установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году по инициативе более 90 государств, в том числе Израиля, России, США, Канады, Украины и других.

В 2020 году День памяти жертв Холокоста проходит под девизом:

«75 лет после Освенцима — распространение знаний и сохранение памяти о Холокосте ради достижения всеобщей справедливости».

После Освенцима Польша так и не выучила уроки истории

В уничтожении евреев принимали участие не только немцы, но и жители территорий, которые в годы Второй мировой войны оккупировала гитлеровская Германия. Особо «отличилось» по этой части население нынешних Польши, Украины, стран Балтии… Увы, эти страны так и не принесли на государственном уровне покаяние за пособничество в уничтожении своих еврейских граждан. Наоборот, тех, кто пытался поднять эту проблему, подвергали травле. Так случилось в Польше после выхода книги польского политолога Яна Томаша Гросса «Соседи» о страшном еврейском погроме в городке Едвабне в июле 1941 года, еще до прихода немцев.

Так случилось и после выхода книги с похожим названием «Свои» Руты Ванагайте о пособничестве местного населения гитлеровцам во время Холокоста в Литве…

В Польше дошли до того, что пытались ввести уголовное наказание за попытки признать, что страна также несет ответственность за активное соучастие в истреблении евреев. Под давлением мирового общественного мнения уголовное наказание заменили административным.

Извинения за соучастие в уничтожении евреев на официальном уровне принесла Франция и вот сейчас — Нидерланды, где в годы Второй мировой войны 13-летняя девочка создала одно из самых пронзительных свидетельств Холокоста — «Дневник Анны Франк». Из 140 тысяч евреев, которые жили до войны в Нидерландах, выжили не больше 40 тысяч, остальные погибли… И вот, спустя 75 лет, руководство Нидерландов принесло извинения.

«Слишком много голландских чиновников исполняли приказы немецких оккупантов, а спустя 75 лет после войны антисемитизм еще присутствует в обществе», — признал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Увы, Польше до таких признаний еще очень и очень далеко. Свидетельство тому — демонстративный отказ руководства этой страны приехать в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.

По мнению политолога Армена Гаспаряна, отказ Польши признать свою вину в Холокосте — во многом вопрос денег, которые могут потребовать потомки жертв.

«Для Польши на кону стоят огромные деньги — более 300 миллиардов долларов, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Столько Варшава должна будет выплатить жертвам Холокоста».

Гаспарян напомнил об активном участии поляков в уничтожении евреев.

«Факты участия поляков в Холокосте задокументированы, имущество убитых забирали убийцы, а после войны всю вину возложили на одних немцев», — отмечает он.

То, что и через 75 лет после Освенцима Польша так и не выучила исторические уроки, подтверждает статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой сделана попытка обвинить во всех польских бедах Россию. «Настоящим самоубийством» назвала статью Моравецкого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Всемирный форум памяти Холокоста

23 января в Израиле прошел пятый Всемирный форум памяти Холокоста. Местом его проведения стал знаменитый «Яд Вашем» — израильский национальный мемориал Катастрофы и героизма. На форуме присутствовали главы более 40 государств, и главным гостем, без сомнения, был президент России Владимир Путин, представляющий страну, сломившую хребет фашизму, страну, армия которой освободила доживших до января 1944 года узников Освенцима.

День памяти жертв Холокоста в различных странах

Помимо Международного дня памяти жертв Холокоста, во многих странах есть свои национальные дни, когда жители поминают погибших евреев, а также других жертв геноцида (в частности, цыган, которых гитлеровцы также планировали полностью уничтожить).

В Израиле по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона День Катастрофы и героизма (Йом Ха-Шоа) отмечается по еврейскому календарю 27 нисана, в день начала восстания в Варшавском гетто 1943 года. В 2020 году праздник будет отмечаться 21 апреля.

В Венгрии День памяти отмечается 16 апреля. В этот день в 1944 году началась массовая депортация евреев в концлагеря, большая часть из них погибла, не дожив до освобождения всего несколько дней.

В Латвии День памяти жертв геноцида евреев отмечается 4 июля. В этот день в 1941 году (еще до фактического прихода немцев) были сожжены все рижские синагоги, погибли тысячи евреев, в основном, от рук местных жителей.

В Румынии День памяти жертв Холокоста отмечается 9 октября. В этот день в 1941 году началась депортация евреев Буковины, Молдавии и Румынии в концлагеря и гетто Транснистрии.

Германия отмечает день памяти жертв Холокоста 27 января — он совпадает со всемирным. В 2011 году этот день был впервые посвящен геноциду не только евреев, но и цыган.

По оценкам «Энциклопедии Холокоста» (издана музеем «Яд Вашем»), погибло до трех миллионов польских евреев; 1,2 миллиона советских евреев (из них 140 тысяч в Литве и 70 тысяч в Латвии); 560 тысяч евреев Венгрии; 280 тысяч — Румынии; 140 тысяч — Германии; 100 тысяч — Нидерландов; 80 тысяч — Франции; 80 тысяч — Чехии; 70 тысяч — Словакии; 65 тысяч — Греции; 60 тысяч — Югославии.

Отдельно приведена статистика по Белоруссии (800 тысяч погибших) и Украине, где, по данным исследователей, было убито больше всего евреев бывшего Советского Союза — около 1,5 миллиона человек.

Однако эти данные не являются окончательными.