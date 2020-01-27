Жена Мамаева пожаловалась на «лютую ненависть» свекра

Москва, 27 января. Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала о семейных проблемах.

Модель и блогер Алана Мамаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором призналась, что один близкий человек пытается помешать ее семейному счастью.

«Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит, и делает все, чтобы вы развелись? А у вас как на зло все хорошо», — написала Алана.

Подписчики поддержали супругу футболиста, посоветовав ей проанализировать данную ситуацию, чтобы выяснить причины разногласий со свекром. Кроме того, подписчики предложили Мамаевой открыть свой бизнес и обрести материальную независимость.

Стоит отметить, что Алана и Павел живут в браке с 2013 года. Супруги воспитывают общую дочь, а также сына Аланы от первого брака.

Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. Позднее суд приговорил молодых людей к реальным тюремным срокам.

После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. В начале сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайства спортсменов об УДО. 17 сентября Мамаев и Кокорин вышли на свободу.

В конце сентября Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». В настоящее время футболист проводит тренировки с командой на сборах. Мамаев сможет выйти на поле в составе «Ростова» в марте 2020 года после возобновления чемпионата России.