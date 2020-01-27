Иностранные журналисты снова попытались найти ЧВК «Вагнера» в Ливии, но не смогли

Иностранные журналисты в очередной раз не смогли найти присутствие российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в Ливии. При этом в своем материале в газете Le Monde они признали, что Россия действует в североафриканской стране только в дипломатическом ключе. Эксперт считает, что таким образом ливийскую ситуацию снова используют в качестве провокации.
Издание Le Monde приписало ЧВК «Вагнера» сотрудничество с Саудовской Аравией, которая якобы заключила контракт с фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. При этом как-то подтвердить эти данные французские журналисты не смогли, использовав уже известные вбросы. По информации газеты, в Ливии находится от 300 до 2 000 бойцов из российской ЧВК — достаточно размытая цифра, которая никак не подкреплена какими-либо официальными данными.
В прошлом году поддерживающее террористов Правительство национального согласия (ПНС) вбрасывало информацию о нахождении российских ЧВК в Ливии. Федеральное агентство новостей уже подробно описывало, какими методами пытались обвинить Россию в использовании ЧВК в Ливии. Все они оказались фальшивками, специально созданными для провокаций.
В числе таких источников также оказались сотрудники Conflict Intelligence Team, связанные с ЦРУ. Их силами была написана статья на основе видео, на котором якобы в находящейся в Ливии военной машине Урал сидел боец ЧВК, разговаривающий на русском языке. Впоследствии выяснилось, что русская речь была наложена, и в оригинале ее не было. К тому же сама запись изначально снималась в Сирии.
Россия же не вмешивается в военные действия в Ливии, пишет Le Monde. Москва стала инициатором прекращения огня в североафриканской стране, наступившего в полночь 12 января. Это решение поддержала и Турция. Впоследствии силы ЛНА приняли это предложение и приостановили свои боевые действия. За ними последовали и силы нелегитимного ПНС в Триполи, состоящие из бандформирований. Однако боевики не сразу прекратили атаковать военных, присоединившись к перемирию лишь к ночи.
По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, контракт российского ЧВК с Саудовской Аравией может стать своего рода элементом провокации.
«Ситуация с ЧВК связана с различными мифами, плюс в регионе идет гибридная война, сопровождаемая информационной. Это только побуждает вкидывать вбросы различной дезинформации, и атак лживыми данными. Это порождается тем, что у людей слабое представление о ЧВК, как они работают и в чьих интересах. Поэтому курс газеты Le Monde ложится на это повествования», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт.
Борис Рожин также отметил и слабую фактологическую базу этой публикации, в которой приводимые цифры о численности бойцов ЧВК не имеют высокой точности.
«При этом из самой публикации видно, что есть анонимные источники, есть плавающие цифры. То есть, если разбирать этот материал, то можно увидеть, что фактической информации там очень мало. В основном это предположения, либо ссылки на анонимные источники, которые вполне могут находиться в ведомствах либо французских или иностранных государств, либо просто центр создает информацию определённого типа, которая вбрасывается через прессу», — подытожил специалист.