Иностранные журналисты в очередной раз не смогли найти присутствие российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в Ливии. При этом в своем материале в газете Le Monde они признали, что Россия действует в североафриканской стране только в дипломатическом ключе. Эксперт считает, что таким образом ливийскую ситуацию снова используют в качестве провокации.

Издание Le Monde приписало ЧВК «Вагнера» сотрудничество с Саудовской Аравией, которая якобы заключила контракт с фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. При этом как-то подтвердить эти данные французские журналисты не смогли, использовав уже известные вбросы. По информации газеты, в Ливии находится от 300 до 2 000 бойцов из российской ЧВК — достаточно размытая цифра, которая никак не подкреплена какими-либо официальными данными.

В прошлом году поддерживающее террористов Правительство национального согласия (ПНС) вбрасывало информацию о нахождении российских ЧВК в Ливии. Федеральное агентство новостей уже подробно описывало, какими методами пытались обвинить Россию в использовании ЧВК в Ливии. Все они оказались фальшивками, специально созданными для провокаций.

В числе таких источников также оказались сотрудники Conflict Intelligence Team, связанные с ЦРУ. Их силами была написана статья на основе видео, на котором якобы в находящейся в Ливии военной машине Урал сидел боец ЧВК, разговаривающий на русском языке. Впоследствии выяснилось, что русская речь была наложена, и в оригинале ее не было. К тому же сама запись изначально снималась в Сирии.

Россия же не вмешивается в военные действия в Ливии, пишет Le Monde. Москва стала инициатором прекращения огня в североафриканской стране, наступившего в полночь 12 января. Это решение поддержала и Турция. Впоследствии силы ЛНА приняли это предложение и приостановили свои боевые действия. За ними последовали и силы нелегитимного ПНС в Триполи, состоящие из бандформирований. Однако боевики не сразу прекратили атаковать военных, присоединившись к перемирию лишь к ночи.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, контракт российского ЧВК с Саудовской Аравией может стать своего рода элементом провокации.

«Ситуация с ЧВК связана с различными мифами, плюс в регионе идет гибридная война, сопровождаемая информационной. Это только побуждает вкидывать вбросы различной дезинформации, и атак лживыми данными. Это порождается тем, что у людей слабое представление о ЧВК, как они работают и в чьих интересах. Поэтому курс газеты Le Monde ложится на это повествования», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт.

Борис Рожин также отметил и слабую фактологическую базу этой публикации, в которой приводимые цифры о численности бойцов ЧВК не имеют высокой точности.