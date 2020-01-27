Знакомые Отиевой рассказали о депрессии и алкоголизме певицы

Москва, 27 января. Известная джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева, резко исчезнувшая с экранов в конце 90-х, вопреки всеобщему мнению не уехала из России, а стала вести затворнический образ жизни. Об этом рассказали знакомые звезды.

В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» они признались, что хотят помочь 61-летней исполнительнице, которая, разочаровавшись во всем, впала в депрессию и страдает от проблем с алкоголем. Судя по кадрам, которые съемочная группа сняла в квартире певицы, изменилась Отиева практически до неузнаваемости — даже ее голос стал сиплым.

По словам самой артистки, никто из коллег по сцене больше не поддерживает с ней контакт и не помогает с работой. На юбилей певицы никто не пришел, хотя Отиева рассылала приглашения. Не забывают ее лишь поклонники, которые все еще ждут возвращения исполнительницы на сцену.

Отиева рассказала, что от нее отвернулись даже друзья и родственники. Они призналась, что живет теперь только ради матери, которая переживает за ее душевное состояние.

«Она нездорова, в депрессии. Купила себе место на кладбище», — сообщила мать известной исполнительницы.

Отиеву в свое время ставили в один ряд с такими признанными звездами эстрады, как Алла Пугачева и Лариса Долина, а наибольшую известность ей принесла песня из кинофильма «Вам и не снилось». В 1997 году певица получила звание Заслуженной артистки России.

Ранее в Сети появились снимки с новогоднего представления в Crocus City Hall, которое Долина посетила вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой.