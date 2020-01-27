Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 27 января.

В Петербурге наградили победителей конкурса «Хорошие новости России». Журналисты получили дипломы и денежные призы в размере 100 тысяч рублей.

Россия отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Авиалайнер «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в 17.00. Самолет до Москвы возвращается в Хабаровск из-за сообщения о минировании.

Пожертвовав украинского ферзя на «Великой шахматной доске» имени Бжезинского, Россия получила «матовую атаку» на США. Смена приоритетов РФ на Украине бьет по вписавшейся за «Евромайдан» Америке.

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф раскритиковал российских спортсменок. В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на Чемпионате Европы.

PR-директор звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания» призвал всех, кто обладает информацией об актрисе, выйти на связь. Актриса Андрейченко пропала в Мексике.

Звезда фильмов «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» едва передвигается по квартире. Звезда советского кино Фатеева просит приносить ей еду вместо цветов.

Шумиху в прессе вокруг коронавируса создают коррупционеры из международных организаций, заявил доктор Александр Мясников. Доктор Мясников рассказал, кому выгодна шумиха вокруг коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в Донбассе. Зеленский отреагировал на гибель двух военных ВСУ в Донбассе.

Твит сенатора с репликой госсекретаря США Майка Помпео о безразличии американцев к Украине вызвал бурную дискуссию. Пушков заявил, что Украина с ее бедностью американцам «до лампочки».

Руководитель финского Института аллергологии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен назвал опасность бесснежной зимы. Финский эколог Сааринен назвал опасность бесснежной зимы.

Автор инициативы назвала присвоение отчества устаревшей традицией. Жительница Украины просит Зеленского отменить использование отчества в стране.