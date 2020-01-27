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Общество

Тюменская студентка первой получила областной маткапитал за рождение первенца

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Тюменская студентка первой получила областной маткапитал за рождение первенца

Тюмень, 27 января. Студентка пятого курса Тюменского медуниверситета Лилия Костенко стала первой жительницей региона, которая получила областной маткапитал за рождение первенца. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Тюменской области.

«Я узнала об этой социальной выплате от мамы, которая увидела передачу с выступлением губернатора», — цитирует девушку портал Ura.ru.

Лилия стала матерью 1 января. По ее словам, полученные от государства деньги она хочет потратить на покупку жилья. Всего региональное правительство получило 21 заявление о выплате маткапитала на первенца.

Как сообщает «Газета.ру», в понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы продлить программу выплаты материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 года.

Отметим, что текущая программа маткапитала рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. С предложением повысить сумму маткапитала и продлить срок действия программы Путин выступил еще 15 января, когда обращался с посланием к Федеральному собранию. Глава государства также инициировал расширение адресатов выплат, чтобы государственную поддержку получали не только семьи со вторым ребенком, но и семьи, в которых родился первенец.

После внесения изменений в законодательство семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, будут получать 466,6 тыс. рублей. В случае рождения второго ребенка сумма выплат увеличится на 150 тыс. рублей — до 616,6 тыс. рублей. 

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Источник: Ura.ru
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