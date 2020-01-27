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Федеральное агентство новостей запускает спецпроект «Дед Победы»

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Федеральное агентство новостей запускает спецпроект «Дед Победы»

В год 75-летия Великой Победы Федеральное агентство новостей узнало о мечте 96-летнего боевого ветерана Алексея Кужильного из Ясиноватой (Донецкая Народная Республика). Его история так впечатлила нас, что мы посвящаем ей отдельный спецпроект нашего агентства.

Алексей Николаевич Кужильный ушел на фронт в 19 лет — в сентябре 1941 года. Вместе с 237-м инженерно-саперным батальоном он буквально прошагал всю войну в первых рядах военным сапером-минером и дошел до Берлина. Сколько за это время было возможностей погибнуть — не счесть. Но он вернулся домой и заслужил особенную встречу Дня Победы.

24 июня 1945 года на Красной площади прошел легендарный первый Парад Победы. Марш свободных полков завершала колонна особого батальона НКВД: 200 солдат несли ровно столько же опущенных штандартов и знамен поверженных фашистских войск. Алексей Николаевич был правофланговым в седьмой шеренге, нес штандарт кавалерийских войск.

«Древко — дюралевая трубка, полотнище небольшое, с красной каймой и свастикой в середине белого круга, — вспоминает собеседник ФАН. — Не доходя метров 40 до Исторического музея, мы повернули налево, прошли несколько метров, опять налево — и по прямой, к месту упокоения Ленина. Поравнявшись с ним, сделали поворот направо и замедленным шагом, шеренга за шеренгой, подходили и швыряли к подножию Мавзолея фашистские знамена и штандарты. Я в бросок вложил всю ненависть к тряпке со свастикой».

После войны Алексей Кужильный обосновался в Ясиноватой, проработал 40 лет на Донецкой железной дороге.

Сейчас деду 96 лет, он в ясной памяти, да и здоровье крепкое: сам ходит на рынок, готовит себе и поднимается пешком на третий этаж. К сожалению, он проживает сейчас еще одну войну: Ясиноватая регулярно обстреливается, гул снарядов вновь вернулся в жизнь ветерана.

Алексей Николаевич скромен — не жалуется на условия жизни или на пенсию. Но мы знаем, как он хотел бы еще раз попасть на Парад Победы и спустя 75 лет снова оказаться на Красной площади. В день, когда наш народ победил в войне.

Пять лет назад его родственники пробовали обращаться в администрацию президента. Оттуда их письмо попало в Минобороны, а в военном ведомстве сослались на квоты и загранучреждения МИД. В итоге Алексей Николаевич никуда не поехал — ни на 70-летие, ни на последующие годовщины Великой Победы.

Мы надеемся, что запас здоровья Алексея Кужильного еще огромен, но возможно, нынешнее чествование Дня Победы — последнее на его веку. И нам очень хочется, чтобы 9 мая 2020 года он сидел на трибуне на Красной площади по правую руку от президента страны, а проходящие мимо войска кланялись ему за мирное небо.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» объявляют о запуске спецпроекта «Дед Победы», посвященного ветерану, кавалеру ордена Отечественной войны II степени Алексею Кужильному. В течение всего времени, вплоть до 9 мая, мы будем рассказывать вам о нашем герое, сделаем запросы во все профильные министерства и ведомства, которые отвечают за приглашение ветеранов на Парад Победы-2020.

Нам стало известно, что родственники и друзья ветерана вновь обращаются в администрацию президента с просьбой пригласить Кужильного в Москву 9 мая. Мы постараемся, чтобы в этот раз на это письмо обратили должное внимание.

Федеральное агентство новостей запускает спецпроект «Дед Победы»

Федеральное агентство новостей запускает спецпроект «Дед Победы»

Мы также готовы взять на себя расходы по его переезду в Москву и сопроводить в пути. Надеемся, что финальным материалом этого спецпроекта будет наш репортаж с Красной площади 9 мая 202 года и фотография Алексея Николаевича Кужильного у памятных стен, куда 75 лет назад он кинул знамя поверженного врага.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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