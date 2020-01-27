Федеральное агентство новостей запускает спецпроект «Дед Победы»

В год 75-летия Великой Победы Федеральное агентство новостей узнало о мечте 96-летнего боевого ветерана Алексея Кужильного из Ясиноватой (Донецкая Народная Республика). Его история так впечатлила нас, что мы посвящаем ей отдельный спецпроект нашего агентства.

Алексей Николаевич Кужильный ушел на фронт в 19 лет — в сентябре 1941 года. Вместе с 237-м инженерно-саперным батальоном он буквально прошагал всю войну в первых рядах военным сапером-минером и дошел до Берлина. Сколько за это время было возможностей погибнуть — не счесть. Но он вернулся домой и заслужил особенную встречу Дня Победы.

24 июня 1945 года на Красной площади прошел легендарный первый Парад Победы. Марш свободных полков завершала колонна особого батальона НКВД: 200 солдат несли ровно столько же опущенных штандартов и знамен поверженных фашистских войск. Алексей Николаевич был правофланговым в седьмой шеренге, нес штандарт кавалерийских войск.

«Древко — дюралевая трубка, полотнище небольшое, с красной каймой и свастикой в середине белого круга, — вспоминает собеседник ФАН. — Не доходя метров 40 до Исторического музея, мы повернули налево, прошли несколько метров, опять налево — и по прямой, к месту упокоения Ленина. Поравнявшись с ним, сделали поворот направо и замедленным шагом, шеренга за шеренгой, подходили и швыряли к подножию Мавзолея фашистские знамена и штандарты. Я в бросок вложил всю ненависть к тряпке со свастикой».

После войны Алексей Кужильный обосновался в Ясиноватой, проработал 40 лет на Донецкой железной дороге.

Сейчас деду 96 лет, он в ясной памяти, да и здоровье крепкое: сам ходит на рынок, готовит себе и поднимается пешком на третий этаж. К сожалению, он проживает сейчас еще одну войну: Ясиноватая регулярно обстреливается, гул снарядов вновь вернулся в жизнь ветерана.

Алексей Николаевич скромен — не жалуется на условия жизни или на пенсию. Но мы знаем, как он хотел бы еще раз попасть на Парад Победы и спустя 75 лет снова оказаться на Красной площади. В день, когда наш народ победил в войне.

Пять лет назад его родственники пробовали обращаться в администрацию президента. Оттуда их письмо попало в Минобороны, а в военном ведомстве сослались на квоты и загранучреждения МИД. В итоге Алексей Николаевич никуда не поехал — ни на 70-летие, ни на последующие годовщины Великой Победы.

Мы надеемся, что запас здоровья Алексея Кужильного еще огромен, но возможно, нынешнее чествование Дня Победы — последнее на его веку. И нам очень хочется, чтобы 9 мая 2020 года он сидел на трибуне на Красной площади по правую руку от президента страны, а проходящие мимо войска кланялись ему за мирное небо.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» объявляют о запуске спецпроекта «Дед Победы», посвященного ветерану, кавалеру ордена Отечественной войны II степени Алексею Кужильному. В течение всего времени, вплоть до 9 мая, мы будем рассказывать вам о нашем герое, сделаем запросы во все профильные министерства и ведомства, которые отвечают за приглашение ветеранов на Парад Победы-2020.

Нам стало известно, что родственники и друзья ветерана вновь обращаются в администрацию президента с просьбой пригласить Кужильного в Москву 9 мая. Мы постараемся, чтобы в этот раз на это письмо обратили должное внимание.

Мы также готовы взять на себя расходы по его переезду в Москву и сопроводить в пути. Надеемся, что финальным материалом этого спецпроекта будет наш репортаж с Красной площади 9 мая 202 года и фотография Алексея Николаевича Кужильного у памятных стен, куда 75 лет назад он кинул знамя поверженного врага.