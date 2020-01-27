Депутат ГД Боярский призвал СМИ равняться на призеров конкурса «Хорошие новости России»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал конкурс «Хорошие новости России», учрежденный Федеральным агентством новостей для поощрения региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

Депутат Госдумы Сергей Боярский участвовал в церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России». Он отметил важность инициативы Федерального агентства новостей, направленной на поощрение региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

«Хорошие новости, к сожалению, менее востребованы аудиторией. Так устроены люди, что им становится комфортнее, когда они знают, что кому-то хуже, чем им. Это своего рода психологическая защита человека. И поэтому СМИ не отдают позитивным новостям должного внимания, не выносят их на первые полосы. То есть хорошие новости — это, как правило, так называемые бантики, которые размещаются в конце новостных выпусков или страниц газет», — констатировал Сергей Боярский.

По его мнению, только хороших новостей в журналистике быть не должно быть — нельзя возвращаться к советской практике, потому что СМИ призваны указывать на проблемы, критиковать власти, определять путь развития. Но во всем нужно соблюдать баланс и позитивной повестке важно уделять столько же внимания, сколько и критическим статьям.

«На самом деле хорошего и доброго в нашей стране много, и об этом обязательно нужно говорить. Уверен, что придуманный Федеральным агентством новостей конкурс «Хорошие новости России» будет поддерживать журналистов и СМИ в том, чтобы распространять позитивную информацию. Конечно, никто не может обязать прессу чаще сообщать о хорошем и дозировать негатив, потому что у нас свобода слова. Но забота о психике читателей, зрителей или слушателей, соблюдение баланса, подача положительных сообщений так, чтобы они были эмоционально заряжены, не скучны, а интересны — это правильная редакционная политика, это признак мастерства. Конкурс ФАН выявит СМИ, на которые нужно равняться», — считает парламентарий.

Сергей Боярский поздравил победителей конкурса «Хорошие новости России» и пожелал, чтобы в дальнейшем в состязании ФАН принимало еще больше участников.

Напомним, дипломы конкурса «Хорошие новости России» и денежные призы в размере 100 тысяч рублей в этот раз получили журналисты из Краснодара, Ульяновска, Тюмени, Воронежа, Красноярска и Архангельска. Их материалы были отобраны конкурсным жюри в шорт-листы пяти номинаций конкурса и в ходе читательского голосования набрали наибольшее количество голосов.