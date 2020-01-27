Путин утвердил состав президиума Госсовета

Москва, 27 января. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России. Такое распоряжение в понедельник было опубликовано на сайте правовой информации.

«В соответствии с положением о Государственном совете РФ: осуществить ротацию состава президиума Государственного совета РФ, утвердить президиум Государственного совета РФ», — говорится в документе.

Отметим, что в обновленный Госсовет вошли губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, а также глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Напомним, что ранее Госдума одобрила в первом чтении проект о поправках в конституцию. В нем в том числе предусматривается конституционное закрепление статуса Государственного совета. Согласно тексту документа, он будет формироваться президентом «на основании федерального закона».

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, Государственный совет станет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики.